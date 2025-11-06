Пограничники уничтожили состав горюче-смазочных материалов россиян на Юге
На Южном направлении украинские пограничники контролируют любые перемещения врага
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
В частности, во время очередного разведывательного полета операторы БПЛА Госпогранслужбы обнаружили движение личного состава противника, который уже самостоятельно "засветил" собственные позиции: место хранения горючего, блиндаж, укрытие и наблюдательный пункт.
Информация от "координаторов" не подвергалась сомнению, поэтому аэроразведчики без колебаний "отработали" FPV-дронами по всем целям.
В итоге, состав горюче-смазочных материалов уничтожен, укрытия поражены, а российские захватчики разбежались.
