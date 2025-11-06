12:40  06 ноября
На Волыни мужчина устроил наркобизнес через Telegram
09:52  06 ноября
На Прикарпатье автомобиль вылетел в кювет и перевернулся: водитель погибла
08:10  06 ноября
Информационная усталость: почти половина украинцев избегает новостей о войне
06 ноября 2025, 13:29

Пограничники уничтожили состав горюче-смазочных материалов россиян на Юге

06 ноября 2025, 13:29
фото: ГПСУ
На Южном направлении украинские пограничники контролируют любые перемещения врага

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

В частности, во время очередного разведывательного полета операторы БПЛА Госпогранслужбы обнаружили движение личного состава противника, который уже самостоятельно "засветил" собственные позиции: место хранения горючего, блиндаж, укрытие и наблюдательный пункт.

Информация от "координаторов" не подвергалась сомнению, поэтому аэроразведчики без колебаний "отработали" FPV-дронами по всем целям.

В итоге, состав горюче-смазочных материалов уничтожен, укрытия поражены, а российские захватчики разбежались.

Напомним, ранее украинские пограничники показали кадры боя в Донецкой области, в котором ликвидировали 13 оккупантов. У уничтоженных оккупантов обнаружены русские и белорусские паспорта.

Силы ПВО обезвредили 108 из 135 российских дронов, которые ночью атаковали Украину
06 ноября 2025, 09:11
Россияне атаковали FPV-дроном микроавтобус на Запорожье: ранены четверо спасателей
05 ноября 2025, 09:56
РФ применяет реактивные планеры на авиабомбах для ударов по Украине
05 ноября 2025, 09:51
Под землей – 2595 горняков: российский удар оставил без света 8 шахт Днепропетровщины
06 ноября 2025, 14:25
СМИ узнали о миллиардных контрактах Fire Point и влиянии Миндича
06 ноября 2025, 14:15
В Ровенской области мошенники продавали крашеный мел как удобрение и заработали 1,26 млн грн: что им грозит
06 ноября 2025, 14:14
Нардеп Елена Шуляк: Государство расширило грантовую программу "Власна справа" (подробности)
06 ноября 2025, 14:11
Лесная прогулка закончилась трагедией: в Черниговской области двое детей взорвались на вражеской дроне
06 ноября 2025, 14:03
Волонтер, а не охранник: в Николаеве задержали тренера по самбо, сопровождавший Анджелину Джоли
06 ноября 2025, 13:45
НАБУ расследует дело о строительстве фортификаций, организованном Полтавской ОВА в Донецкой области
06 ноября 2025, 13:16
Приревновал женщину и разозлился: в Ровенской области мужчина устроил стрельбу
06 ноября 2025, 13:05
Харьковщина укрепляет партнерство со Словакией: в фокусе – медицина и образование
06 ноября 2025, 13:00
