Пограничники уничтожили состав горюче-смазочных материалов россиян на Юге

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

В частности, во время очередного разведывательного полета операторы БПЛА Госпогранслужбы обнаружили движение личного состава противника, который уже самостоятельно "засветил" собственные позиции: место хранения горючего, блиндаж, укрытие и наблюдательный пункт.

Информация от "координаторов" не подвергалась сомнению, поэтому аэроразведчики без колебаний "отработали" FPV-дронами по всем целям.

В итоге, состав горюче-смазочных материалов уничтожен, укрытия поражены, а российские захватчики разбежались.

Напомним, ранее украинские пограничники показали кадры боя в Донецкой области, в котором ликвидировали 13 оккупантов. У уничтоженных оккупантов обнаружены русские и белорусские паспорта.