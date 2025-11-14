За добу українські прикордонники знищили майже 130 ворожих безпілотників

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Серед іншого, бійці 5 прикордонного загону ліквідували 17 ворожих БпЛА: 1 "шахед"/"герань-2", 3 "італмас", 1 "герберу" та 12 FPV-дронів, з яких 2 були керовані за допомогою оптоволокна.

Загалом прикордонники минулої доби на різних напрямках збили 129 ворожих БпЛА. Серед них безпілотники типу: "shahed", "zala", "supercam", "молнія", "італмас", "гербера", а також БпЛА коптерного типу та з оптоволоконним модулем.

Як повідомлялось, на початку листопада прикордонники знищили склад паливно-мастильних матеріалів росіян на Півдні. Крім того, військовослужбовці ДПСУ знищили ворожі укриття.