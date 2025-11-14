Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет более 1 миллиона 156 тысяч военных. За последние сутки украинские воины ликвидировали 1040 оккупантов, уничтожили две бронемашин и 35 артсистем

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 14.11.25 ориентировочно составили:

Напомним, российские пропагандистские каналы распространяют фейковое видео, на котором якобы изображены раненые украинские военные, выходящие из Покровска Донецкой области. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что россияне не контролируют Покровск и не взяли украинские войска в окружение.