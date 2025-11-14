09:34  14 ноября
В Киеве из-за ночной атаки РФ временно изменено движение троллейбусов и автобусов
08:20  14 ноября
В Донецкой области мать 18 лет хранила тело дочери в квартире
03:50  14 ноября
Фронтмен "Второй реки" Валерий Харчишин признался, что снова влюбился
14 ноября 2025, 08:40

Более 1000 военных и 35 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага

14 ноября 2025, 08:40
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет более 1 миллиона 156 тысяч военных. За последние сутки украинские воины ликвидировали 1040 оккупантов, уничтожили две бронемашин и 35 артсистем

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 14.11.25 ориентировочно составили:

потери россиян по состоянию на 14 ноября 2025 года

Напомним, российские пропагандистские каналы распространяют фейковое видео, на котором якобы изображены раненые украинские военные, выходящие из Покровска Донецкой области. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что россияне не контролируют Покровск и не взяли украинские войска в окружение.

