В рамках програми Bring Kids Back UA вдалось врятувати з окупації 17-річного хлопця. Він жив під постійним тиском росіян

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, передає RegioNews.

Зазначається, що російські військові регулярно ходили по домівках та перевіряли документи. Вони проводили обшуки та допити. У підлітка був ризик мобілізації до російської армії. Крім того, він навчався онлайн в українському коледжі: при цьому говорити українською в його населеному пункті було небезпечно.

"Вдячний Українській мережі за права дитини та благодійному фонду "Хуманіті” за їх допомогу в порятунку родини", - каже Андрій Єрмак.

Нагадаємо, раніше Україні вдалося повернути ще одну групу дітей з окупованих територій. Серед врятованих дитина з інвалідністю, яка жила в окупації без потрібного лікування та ліків роками.