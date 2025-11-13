14:39  13 ноября
В Киеве потратят 150 млн евро на новые вагоны метро
12:50  13 ноября
В Украине идет потепление: где и когда повысится температура
08:25  13 ноября
На Ровенщине с начала года – 3199 ДТП: 95 погибших и сотни травмированных
13 ноября 2025, 18:59

Украинцев с временно оккупированных территорий хотят депортировать в Сибирь

13 ноября 2025, 18:59
иллюстративное фото: из открытых источников
РФ готовит депортацию в Сибирь граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр Национального Сопротивления.

Как стало известно, страна-агрессорка объявила о старте масштабной "Программы развития Сибири". В этой программе эксперты видят признаки не экономического развития, а демографического перекраивания и подготовки к массовому выселению жителей оккупированных территорий Украины.

"Главной движущей силой для освоения опустошенных регионов Сибири и Дальнего Востока Кремль рассматривает не собственных граждан, массово выезжающих из страны, а население новоокупаемых украинских областей: Херсонщины, Запорожья, Донбасса и Луганщины", – говорится в сообщении.

На оккупированных территориях Украины уже запущен первый этап этого скрытого механизма.

Как сообщалось, на оккупированной части Запорожской области россияне отлавливают домашних животных ради меха. По словам местных жителей, эти специально созданные группы "работают" преимущественно вечером.

депортация оккупация РФ Сибирь украинцы
Враг атаковал три района Днепропетровской области: пострадали три человека, повреждены 15 домов
13 ноября 2025, 19:25
"Укрэнерго" предупреждает о плановых отключениях света до 16 часов почти по всей стране
13 ноября 2025, 19:08
Связь и мобильный интернет будут работать лучше во время отключения света
13 ноября 2025, 18:51
В Житомирской области разоблачили преступную группу, которая поставляла наркотики в исправительную колонию
13 ноября 2025, 18:46
В Ровенской области полицейские спасли 65-летнюю женщину, заблудившуюся в лесу
13 ноября 2025, 18:25
Программа "Доступные лекарства": на Днепропетровщине заработала первая мобильная аптека
13 ноября 2025, 18:14
В Харьковской области проведут встречу "Диалог власти и бизнеса": как присоединиться
13 ноября 2025, 17:35
На Закарпатье задержали дельца, устроившего "туристический бизнес" для уклонистов
13 ноября 2025, 17:15
Украинские военные уничтожили место хранения дронов Орион во временно оккупированном Крыму — командующий СБС
13 ноября 2025, 17:04
