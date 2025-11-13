Украинцев с временно оккупированных территорий хотят депортировать в Сибирь

иллюстративное фото: из открытых источников

РФ готовит депортацию в Сибирь граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр Национального Сопротивления.

Как стало известно, страна-агрессорка объявила о старте масштабной "Программы развития Сибири". В этой программе эксперты видят признаки не экономического развития, а демографического перекраивания и подготовки к массовому выселению жителей оккупированных территорий Украины.

"Главной движущей силой для освоения опустошенных регионов Сибири и Дальнего Востока Кремль рассматривает не собственных граждан, массово выезжающих из страны, а население новоокупаемых украинских областей: Херсонщины, Запорожья, Донбасса и Луганщины", – говорится в сообщении.

На оккупированных территориях Украины уже запущен первый этап этого скрытого механизма.

Как сообщалось, на оккупированной части Запорожской области россияне отлавливают домашних животных ради меха. По словам местных жителей, эти специально созданные группы "работают" преимущественно вечером.