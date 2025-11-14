17:12  14 листопада
14 листопада 2025, 19:30

В Україні змінились ціни на молоко: скільки тепер коштує літр на полицях магазинів

14 листопада 2025, 19:30
Ілюстративне фото
В Україні закупівельна вартість молока впала нижче 17%. Це пов'язують з перевищенням пропозиції над попитом, а також з проблемами з експортом

Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegoNews.

Станом на 10 листопада середньовиважена ціна молока-сировини трьох ґатунків становила 16,95 гривні за кілограм без ПДВ. Це на 18 копійок менше, аніж минулого місяця.

Зокрема, середня вартість молока екстра ґатунку склала 17,05 гривні за кілограм без ПДВ, що на 20 копійок менше відносно попереднього місяця. Вищий ґатунок коштує 16,90 гривні за кілограм без ПДВ: це на 15 копійок нижче, якщо порівнювати з минулим місяцем.

Водночас вартість першого ґатунку становить 16,50 гривні за кілограм. Мінімальна ціна в господарствах становила 16,50 гривні за кілограм, максимальна – 16,70 гривні за кілограм.

Аналітик Асоціації виробництва молока Георгій Кухалейшвілі зазначив, що зараз пропозиція в Україні перевищує попит. Адже попри очікування експорт молочної продукції в ЄС за новими квотами не відновився після 29 жовтня, оскільки європейські трейдери пропонують українським компаніям нижчі ціни на готову продукцію, ніж торік, на тлі зниження цін на біржові товари у світі.

"Блекаути стали викликом для молочної галузі. Відключення електроенергії ускладнює зберігання та реалізацію молочної продукції, а також впливає на зростання виробничих витрат через використання дизельних генераторів. Водночас росте збитковість виробництва сухого молока, казеїну та вершкового масла", - каже експерт.

Нагадаємо, за статистикою станом на серпень 2025 року в Україні ціни зросли на 13,2%. При цьому минулого місяця річна інфляція становила 14,1%.

