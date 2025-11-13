22:29  13 ноября
В сети показали последствия удара российского беспилотника по Сумам
14:39  13 ноября
В Киеве потратят 150 млн евро на новые вагоны метро
12:50  13 ноября
В Украине идет потепление: где и когда повысится температура
UA | RU
UA | RU
13 ноября 2025, 23:50

Украина сократила производство сахара: что происходит на рынке

13 ноября 2025, 23:50
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Украине на ноябрь 26 сахарных заводов, входящих в состав Национальной ассоциации сахарников Украины, произвели 880 тысяч тонн сахара. Это на 100 тысяч тонн меньше, чем в этот же период в прошлом году

Об этом сообщает Агро-Бизнес, передает RegoNews.

Специалисты рассказали, что показатель выхода сахара составляет 14,81% (в прошлом сезоне – 14,09%). Это объясняют высшей сахаристостью свеклы при приеме – 17,39%. Это на 0,62% больше, чем в прошлом году.

При этом говорится, что лидером производства сахара остается Винницкая область. Там шесть заводов произвели 196 тысяч тонн товара.

Напомним, ранее эксперты рассказывали, что Украина сократила производство сливочного масла после активного летнего экспорта – склады предприятий заполнились, а стабильно продавать продукцию в стране могут только те производители, которые готовы существенно снижать цены до убыточного уровня.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
производство экономика
В Украине значительно подешевел популярный овощ
13 ноября 2025, 22:59
В Украине резко подорожали популярные продукты
11 ноября 2025, 15:39
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Фронтмен "Второй реки" Валерий Харчишин признался, что снова влюбился
14 ноября 2025, 03:50
Актриса Ксения Мишина объяснила, почему она не планирует выходить замуж второй раз
14 ноября 2025, 02:50
Продюсер "Голоса Страны" Владимир Завадюк объяснил, почему нет собственной квартиры в Киеве
14 ноября 2025, 01:50
"Я остаюсь в свободных отношениях": известный ресторатор Евгений Клопотенко откровенно рассказал о личной жизни
14 ноября 2025, 00:50
Россияне оккупировали еще один населенный пункт в Харьковской области
13 ноября 2025, 23:28
В Германии просят Украину сдержать наплыв мужчин в страну
13 ноября 2025, 23:12
В Украине значительно подешевел популярный овощ
13 ноября 2025, 22:59
Схема со "звонком из банка": на Буковине шархаи украли у жителей десятки тысяч гривен
13 ноября 2025, 22:40
В сети показали последствия удара российского беспилотника по Сумам
13 ноября 2025, 22:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Валерий Чалый
Тарас Загородний
Виктор Шлинчак
Все блоги »