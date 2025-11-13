Иллюстративное фото

В Украине на ноябрь 26 сахарных заводов, входящих в состав Национальной ассоциации сахарников Украины, произвели 880 тысяч тонн сахара. Это на 100 тысяч тонн меньше, чем в этот же период в прошлом году

Об этом сообщает Агро-Бизнес, передает RegoNews.

Специалисты рассказали, что показатель выхода сахара составляет 14,81% (в прошлом сезоне – 14,09%). Это объясняют высшей сахаристостью свеклы при приеме – 17,39%. Это на 0,62% больше, чем в прошлом году.

При этом говорится, что лидером производства сахара остается Винницкая область. Там шесть заводов произвели 196 тысяч тонн товара.

