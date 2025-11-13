Ілюстративне фото

В Україні станом на листопад 26 цукрових заводів, що входять до складу Національної асоціації цукровиків України, виробили 880 тисяч тонн цукру. Це на 100 тисяч тонн менше, аніж у цей же період минулого року

Про це повідомляє Агро-Бізнес, передає RegoNews.

Фахівці розповіли, що показник виходу цукру становить 14,81% (минулого сезону — 14,09%). Це пояснюють вищою цукристістю буряків при прийманні — 17,39%. Це на 0,62% більше, аніж минулого року.

При цьому зазначається, що лідером виробництва цукру лишається Вінницька область. Там шість заводів виробили 196 тисяч тонн товару.

