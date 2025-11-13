22:29  13 листопада
13 листопада 2025, 23:50

Україна скоротила виробництво цукру: що відбувається на ринку

13 листопада 2025, 23:50
Ілюстративне фото
В Україні станом на листопад 26 цукрових заводів, що входять до складу Національної асоціації цукровиків України, виробили 880 тисяч тонн цукру. Це на 100 тисяч тонн менше, аніж у цей же період минулого року

Про це повідомляє Агро-Бізнес, передає RegoNews.

Фахівці розповіли, що показник виходу цукру становить 14,81% (минулого сезону — 14,09%). Це пояснюють вищою цукристістю буряків при прийманні — 17,39%. Це на 0,62% більше, аніж минулого року.

При цьому зазначається, що лідером виробництва цукру лишається Вінницька область. Там шість заводів виробили 196 тисяч тонн товару.

Нагадаємо, раніше експерти розповідали, що Україна скоротила виробництво вершкового масла після активного літнього експорту – склади підприємств заповнилися, а стабільно продавати продукцію в країні можуть лише ті виробники, хто готовий суттєво знижувати ціни до збиткового рівня.

11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
