14:39  13 ноября
В Киеве потратят 150 млн евро на новые вагоны метро
12:50  13 ноября
В Украине идет потепление: где и когда повысится температура
08:25  13 ноября
На Ровенщине с начала года – 3199 ДТП: 95 погибших и сотни травмированных
13 ноября 2025, 19:49

В Украине хотят упростить некоторые правила для иностранцев

13 ноября 2025, 19:49
иллюстративное фото: из открытых источников
Кабмин согласовал проект закона, который должен упростить процедуру получения разрешений на работу и проживание для иностранцев

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление народного депутата Алексея Гончаренко .

"Вместо двух отдельных документов – разрешения на трудоустройство и вида на жительство – будет единственное разрешение, которое сразу дает право и жить, и работать в Украине", – написал он.

По словам Гончаренко, в планах и создание государственного онлайн-портала, где украинские работодатели будут публиковать вакансии, а иностранцы будут дистанционно подавать заявления на разрешение.

Напомним, недавно в Украине завершились масштабные мероприятия Государственной миграционной службы под названием "Мигрант". В ходе операции было обнаружено 635 нелегальных мигрантов.

