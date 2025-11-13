В Украине хотят упростить некоторые правила для иностранцев

иллюстративное фото: из открытых источников

Кабмин согласовал проект закона, который должен упростить процедуру получения разрешений на работу и проживание для иностранцев

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление народного депутата Алексея Гончаренко .

"Вместо двух отдельных документов – разрешения на трудоустройство и вида на жительство – будет единственное разрешение, которое сразу дает право и жить, и работать в Украине", – написал он.

По словам Гончаренко, в планах и создание государственного онлайн-портала, где украинские работодатели будут публиковать вакансии, а иностранцы будут дистанционно подавать заявления на разрешение.

Напомним, недавно в Украине завершились масштабные мероприятия Государственной миграционной службы под названием "Мигрант". В ходе операции было обнаружено 635 нелегальных мигрантов.