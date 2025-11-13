В Україні хочуть спростити деякі правила для іноземців
Кабмін погодив проєкт закону, який має спростити процедуру отримання дозволів на роботу і проживання для іноземців
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву народного депутата Олексія Гончаренка.
"Замість двох окремих документів – дозволу на працевлаштування і посвідки на проживання – буде єдиний дозвіл, який одразу дає право і жити, і працювати в Україні", – написав він.
За словами Гончаренка, у планах і створення державного онлайн-порталу, де українські роботодавці будуть публікувати вакансії, а іноземці дистанційно подаватимуть заяви на дозвіл.
Нагадаємо, нещодавно в Україні завершилися масштабні заходи Державної міграційної служби під назвою "Мігрант". У ході операції було виявлено 635 нелегальних мігрантів.
Парламентарі піднімуть проблеми прифронтових громад перед урядомВсі новини »
12 листопада 2025, 10:01Данія підсилює Україну: новий пакет військової допомоги на $217 млн
12 листопада 2025, 07:29В Україні різко подорожчали популярні продукти
11 листопада 2025, 15:39
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Уряд запустив програму "Зимова підтримка": кожен українець отримає 1 000 грн
13 листопада 2025, 21:07Розслідування викрило, що в найближчому колі президента відмивають значні державні гроші
13 листопада 2025, 20:55В Івано-Франківську чоловік відкрив стрілянину з травматичної зброї після конфлікту
13 листопада 2025, 20:55У польському потязі жінка з ножем співала гімн України й лаялася
13 листопада 2025, 20:42У справі про розкрадання в "Енергоатомі" внесли 37 мільйонів застави за двох підозрюваних
13 листопада 2025, 20:28Запеклі бої: головнокомандувач ЗСУ Сирський розповів, що відбувається на Запорізькому напрямку
13 листопада 2025, 19:55На вершині воюючої України возсідають громадяни інших держав і представники інших національностей
13 листопада 2025, 19:55Дніпропетровщина додатково отримає 40 млн грн на відновлення та безпеку прифронтових громад
13 листопада 2025, 19:52Вирішив заробити: у Львові викрили чоловіка, який торгував наркотиками
13 листопада 2025, 19:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі блоги »