13 листопада 2025, 19:49

В Україні хочуть спростити деякі правила для іноземців

13 листопада 2025, 19:49
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Кабмін погодив проєкт закону, який має спростити процедуру отримання дозволів на роботу і проживання для іноземців

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву народного депутата Олексія Гончаренка.

"Замість двох окремих документів – дозволу на працевлаштування і посвідки на проживання – буде єдиний дозвіл, який одразу дає право і жити, і працювати в Україні", – написав він.

За словами Гончаренка, у планах і створення державного онлайн-порталу, де українські роботодавці будуть публікувати вакансії, а іноземці дистанційно подаватимуть заяви на дозвіл.

Нагадаємо, нещодавно в Україні завершилися масштабні заходи Державної міграційної служби під назвою "Мігрант". У ході операції було виявлено 635 нелегальних мігрантів.

