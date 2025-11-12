11:17  12 ноября
На Сумщине столкнулись "скорая" и легковушка: трое травмированных
08:21  12 ноября
Не рассчитался за поездку: на Ровенщине водитель такси ранил ножом пассажира
08:13  12 ноября
Во Львовской области перевернулся школьный автобус: есть пострадавшие
UA | RU
UA | RU
12 ноября 2025, 07:29

Дания усиливает Украину: новый пакет военной помощи на $217 млн

12 ноября 2025, 07:29
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Правительство Дании и парламентский комитет по обороне согласовали 28-й пакет военной помощи для Украины на сумму около 217 миллионов долларов

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Министерство обороны Дании, передает RegioNews.

Новый пакет включает в себя дополнительное финансирование "датской модели" – программы совместного производства оружия в Украине – в размере 100 миллионов крон.

Еще более 370 миллионов крон будут направлены на инициативу PURL, которая предусматривает закупку американского вооружения для Украины, а 80 миллионов крон – на закупку горючего через Агентство НАТО по поддержке и поставке (NSPA).

"С помощью этого пакета мы обеспечим Украине ряд решающих боевых возможностей в ближайшие месяцы благодаря "датской модели" и инициативе PURL", – заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Напомним, НАТО планирует выделить Украине $60 миллиардов в поддержку в 2026 году. Помощь Североатлантического союза включает в себя не только финансовые ресурсы, но и передачу современной техники, оружия и другие формы военной и гуманитарной помощи, которые важны для борьбы с агрессией России.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина Дания помощь военная помощь оружие война Россия
Потери врага: ВСУ за сутки ликвидировали еще 1000 оккупантов
12 ноября 2025, 07:09
Оккупанты продвинулись на Запорожье: захвачены три населенных пункта – Сырский
12 ноября 2025, 07:07
Украинские военные сдаются в плен в Покровске, потому что удерживать позиции нереально – СМИ
11 ноября 2025, 19:44
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Смертельное ДТП в Житомирской области: мужчина попал под колеса микроавтобуса
12 ноября 2025, 11:55
Пожизненное заключение: суд оставил без изменений приговор военному за расстрел сослуживцев в Днепре
12 ноября 2025, 11:49
Во Львове судили рецидивиста: пытался вербовать свою жену для работы на россиян
12 ноября 2025, 11:45
Россияне атаковали FPV-дроном Гуляйполе на Запорожье: есть раненый
12 ноября 2025, 11:36
Кличко предлагает снизить возраст призыва из-за нехватки солдат в Украине
12 ноября 2025, 11:26
На Сумщине столкнулись "скорая" и легковушка: трое травмированных
12 ноября 2025, 11:17
Удар по старой застройке Харькова: уже трое пострадавших
12 ноября 2025, 10:58
Коррупция, госизмена и война: как политический кризис ставит Украину под удар
12 ноября 2025, 10:56
В Ровенской области водитель такси ударил клиента ножом в спину: подробности инцидента
12 ноября 2025, 10:55
В Луцке водитель легковушки сбил двух пешеходов
12 ноября 2025, 10:42
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Валерий Пекар
Вадим Денисенко
Мария Берлинская
Все блоги »