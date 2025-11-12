Дания усиливает Украину: новый пакет военной помощи на $217 млн

Иллюстративное фото: из открытых источников

Правительство Дании и парламентский комитет по обороне согласовали 28-й пакет военной помощи для Украины на сумму около 217 миллионов долларов

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Министерство обороны Дании, передает RegioNews.

Новый пакет включает в себя дополнительное финансирование "датской модели" – программы совместного производства оружия в Украине – в размере 100 миллионов крон.

Еще более 370 миллионов крон будут направлены на инициативу PURL, которая предусматривает закупку американского вооружения для Украины, а 80 миллионов крон – на закупку горючего через Агентство НАТО по поддержке и поставке (NSPA).

"С помощью этого пакета мы обеспечим Украине ряд решающих боевых возможностей в ближайшие месяцы благодаря "датской модели" и инициативе PURL", – заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Напомним, НАТО планирует выделить Украине $60 миллиардов в поддержку в 2026 году. Помощь Североатлантического союза включает в себя не только финансовые ресурсы, но и передачу современной техники, оружия и другие формы военной и гуманитарной помощи, которые важны для борьбы с агрессией России.