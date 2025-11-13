14:39  13 листопада
У Києві витратять 150 млн євро на нові вагони метро
12:50  13 листопада
В Україну йде потепління: де і коли підвищиться температура
08:25  13 листопада
На Рівненщині з початку року – 3199 ДТП: 95 загиблих і сотні травмованих
13 листопада 2025, 18:59

Українців із тимчасово окупованих територій хочуть депортувати до Сибіру

13 листопада 2025, 18:59
ілюстративне фото: з відкритих джерел
РФ готує депортацію до Сибіру громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Центр національного опору.

Як стало відомо, країна-агресорка оголосила про старт масштабної "Програми розвитку Сибіру". У цій "програмі" експерти бачать ознаки не економічного розвитку, а демографічного перекроювання та підготовки до масового виселення мешканців окупованих територій України.

"Головною рушійною силою для освоєння спустошених регіонів Сибіру та Далекого Сходу Кремль розглядає не власних громадян, які масово виїжджають з країни, а населення новоокупованих українських областей: Херсонщини, Запоріжжя, Донеччини та Луганщини", – йдеться у повідомленні.

Наразі на окупованих територіях України вже запущено перший етап цього прихованого механізму.

Як повідомлялось, на окупованій частині Запорізької області росіяни відловлюють домашніх тварин заради хутра. Зі слів місцевих жителів, ці спеціально створені групи "працюють" переважно ввечері.

Росіяни масово мінують Херсон із дронів
13 листопада 2025, 13:29
Окупанти захопили два населені пункти на Запоріжжі та просунулися на сході – DeepState
13 листопада 2025, 07:08
Суд виправдав російського військового у справі про мародерство у Бородянці Київської області
12 листопада 2025, 19:28
Зв'язок та мобільний інтернет працюватимуть краще під час відключень світла
13 листопада 2025, 18:51
На Житомирщині викрили злочинну групу, яка постачала наркотики до виправної колонії
13 листопада 2025, 18:46
На Рівненщині поліцейські врятували 65-річну жінку, яка заблукала в лісі
13 листопада 2025, 18:25
Програма "Доступні ліки": на Дніпропетровщині запрацювала перша мобільна аптека
13 листопада 2025, 18:14
На Харківщині проведуть зустріч "Діалог влади та бізнесу": як долучитися
13 листопада 2025, 17:35
На Закарпатті затримали ділка, який влаштував "туристичний бізнес" для ухилянтів
13 листопада 2025, 17:15
Українські військові знищили місце зберігання дронів "Оріон” у тимчасово окупованому Криму — командувач СБС
13 листопада 2025, 17:04
На Рівненщині у ДТП потрапив підліток: що відомо
13 листопада 2025, 16:45
Зеленський: Україна щомісяця мобілізує близько 30 тисяч осіб, але партнери наполягають на збільшенні цього показника
13 листопада 2025, 16:11
