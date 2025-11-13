Українців із тимчасово окупованих територій хочуть депортувати до Сибіру

ілюстративне фото: з відкритих джерел

РФ готує депортацію до Сибіру громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Центр національного опору.

Як стало відомо, країна-агресорка оголосила про старт масштабної "Програми розвитку Сибіру". У цій "програмі" експерти бачать ознаки не економічного розвитку, а демографічного перекроювання та підготовки до масового виселення мешканців окупованих територій України.

"Головною рушійною силою для освоєння спустошених регіонів Сибіру та Далекого Сходу Кремль розглядає не власних громадян, які масово виїжджають з країни, а населення новоокупованих українських областей: Херсонщини, Запоріжжя, Донеччини та Луганщини", – йдеться у повідомленні.

Наразі на окупованих територіях України вже запущено перший етап цього прихованого механізму.

Як повідомлялось, на окупованій частині Запорізької області росіяни відловлюють домашніх тварин заради хутра. Зі слів місцевих жителів, ці спеціально створені групи "працюють" переважно ввечері.