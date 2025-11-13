Связь и мобильный интернет будут работать лучше во время отключения света

иллюстративное фото: из открытых источников

Кабмин создал координационный штаб для обеспечения стабильной связи на фоне постоянных вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минцифры.

Как отмечается, координационный штаб будет работать как единый центр, объединяющий усилия центральных и местных властей, операторов связи и других государственных органов.

"Операторы будут скорее получать топливо для генераторов, технические бригады будут иметь доступ к поврежденным объектам, а все критические вопросы будут решаться без бюрократических барьеров", – сообщили в ведомстве.

Также штаб будет анализировать ситуацию и давать рекомендации непосредственно Кабинету Министров.

Известно, что в состав штаба вошли представители операторов мобильной связи — Киевстар, Vodafone Ukraine и lifecell, заместитель министра энергетики и Председатель регулирующей энергетику (НКРЭКУ), а также представители Минобороны, МВД, СБУ, Нацпола, ГУР и ГСЧС. К работе также привлечены руководители ОВА и председатель Нацкомиссии по связи (НКЭК).

