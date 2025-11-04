Фото: иллюстративное

Верховная Рада приняла закон, который должен ускорить развертывание скоростного мобильного интернета по всей Украине

Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

Верховная Рада Украины приняла закон о скоростном мобильном интернете. Документ обновляет правила в сфере электронных коммуникаций и приближает украинское законодательство к стандартам ЕС, что должно повысить качество мобильной связи по всей стране.

Закон определяет скорость передачи данных как официальный показатель качества мобильной связи и вводит краудсорсинговый мониторинг. Теперь пользователи смогут помогать регулятору проверять работу сети и оценивать ее стабильность.

Также закрепляется механизм национального роуминга. Это позволит сохранить связь даже при авариях или технических сбоях. Украина переходит на европейские стандарты измерения качества Интернета (ETSI), что позволит сравнивать показатели с другими странами ЕС.

Ожидается, что новые правила сделают мобильный интернет быстрее и стабильнее, улучшая доступ к связи как в крупных городах, так и в отдаленных регионах страны.

