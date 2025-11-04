12:45  04 ноября
04 ноября 2025, 13:36

Украина приблизилась к стандартам ЕС: принят закон о скоростном мобильном интернете

04 ноября 2025, 13:36
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Верховная Рада приняла закон, который должен ускорить развертывание скоростного мобильного интернета по всей Украине

Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

Верховная Рада Украины приняла закон о скоростном мобильном интернете. Документ обновляет правила в сфере электронных коммуникаций и приближает украинское законодательство к стандартам ЕС, что должно повысить качество мобильной связи по всей стране.

Закон определяет скорость передачи данных как официальный показатель качества мобильной связи и вводит краудсорсинговый мониторинг. Теперь пользователи смогут помогать регулятору проверять работу сети и оценивать ее стабильность.

Также закрепляется механизм национального роуминга. Это позволит сохранить связь даже при авариях или технических сбоях. Украина переходит на европейские стандарты измерения качества Интернета (ETSI), что позволит сравнивать показатели с другими странами ЕС.

Ожидается, что новые правила сделают мобильный интернет быстрее и стабильнее, улучшая доступ к связи как в крупных городах, так и в отдаленных регионах страны.

31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
