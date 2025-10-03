Внедрение 5G в Украине откладывается на неопределенный срок. А именно – до окончания войны

Об этом заявил заместитель министра цифровой трансформации Станислав Прибитько в интервью Forbes Украина, передает RegioNews.

По его словам, полноценный запуск технологии возможен только после завершения военного положения.

Несмотря на это, Минцифры уже готовится к предстоящему запуску. По словам Прибытько, в ближайшее время тестирование 5G связи планируется в трех украинских городах – Львове, Харькове и Бородянке.

Также в ведомстве прогнозируют, что к 2030 году 5G сможет покрыть значительную часть территории Украины.

По оценкам Минцифры, около 22% смартфонов в Украине уже поддерживают эту технологию, что создает потенциал для быстрой адаптации после запуска.

Ранее сообщалось, что в Украине расширяют тестирование 5G-связи. Теперь пользователи смогут опробовать новую сеть даже в одном из университетов.