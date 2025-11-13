Зв'язок та мобільний інтернет працюватимуть краще під час відключень світла

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Кабмін створив координаційний штаб для забезпечення стабільного зв’язку на тлі постійних ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Мінцифри.

Як зазначається, координаційний штаб працюватиме як єдиний центр, що об’єднає зусилля центральної та місцевої влади, операторів зв’язку та інших державних органів.

"Оператори швидше отримуватимуть пальне для генераторів, технічні бригади матимуть доступ до пошкоджених об’єктів, а всі критичні питання вирішуватимуться без бюрократичних барʼєрів", – повідомили у відомстві.

Також штаб аналізуватиме ситуацію та подаватиме рекомендації безпосередньо Кабінету Міністрів.

Відомо, що до складу штабу увійшли представники операторів мобільного звʼязку — Київстар, Vodafone Ukraine та lifecell, Заступник міністра енергетики і Голова Нацкомісії, що регулює енергетику (НКРЕКП), а також представники Міноборони, МВС, СБУ, Нацполу, ГУР і ДСНС. До роботи також долучені керівники ОВА та голова Нацкомісії з питань зв’язку (НКЕК).

Нагадаємо, впровадження 5G в Україні відкладається на невизначений термін. А саме – до закінчення воєнного стану.