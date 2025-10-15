Иллюстративное фото: Flickr

Украина может получить собственную спутниковую систему для укрепления обороноспособности уже в ближайшие месяцы

Об этом LIGA.net сообщил автор закона о создании Космических сил в составе Вооруженных Сил Украины Федор Вениславский, передает RegioNews.

В Украине в течение следующего года могут появиться собственные спутники, обеспечивающие работу будущих Космических сил. По его словам, над созданием и запуском аппаратов уже работает Министерство обороны и Главное управление разведки. Депутат уточнил, что речь идет о спутниках, которые Украина может получить от международных партнеров посредством помощи или закупки.

Вениславский также сообщил, что парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Верховной Раде принять изменения в закон о Вооруженных силах, предусматривающих создание нового вида войск – Космических сил. По его словам, в краткосрочной перспективе есть все предпосылки для начала формирования их организационной структуры.

Ранее, 26 сентября, главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский объявил о создании нового рода войск в составе Воздушных сил – Войск беспилотных систем ПВО. Уже 7 октября Верховная Рада должна рассмотреть соответствующий законопроект.

По словам Вениславского, будущие украинские космические силы могут быть построены по образцу британской модели. Такой формат позволит совместить спутниковые технологии, разведку и коммуникационные системы для усиления обороноспособности страны.

