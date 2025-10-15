18:30  15 октября
В Украине появятся собственные спутники для Космических сил
18:11  15 октября
Российский паспорт мэра Одессы Труханова: появились новые детали дела
17:55  15 октября
В Украине идет потепление до +15 градусов
UA | RU
UA | RU
15 октября 2025, 18:30

В Украине появятся собственные спутники для Космических сил

15 октября 2025, 18:30
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: Flickr
Читайте також
українською мовою

Украина может получить собственную спутниковую систему для укрепления обороноспособности уже в ближайшие месяцы

Об этом LIGA.net сообщил автор закона о создании Космических сил в составе Вооруженных Сил Украины Федор Вениславский, передает RegioNews.

В Украине в течение следующего года могут появиться собственные спутники, обеспечивающие работу будущих Космических сил. По его словам, над созданием и запуском аппаратов уже работает Министерство обороны и Главное управление разведки. Депутат уточнил, что речь идет о спутниках, которые Украина может получить от международных партнеров посредством помощи или закупки.

Вениславский также сообщил, что парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Верховной Раде принять изменения в закон о Вооруженных силах, предусматривающих создание нового вида войск – Космических сил. По его словам, в краткосрочной перспективе есть все предпосылки для начала формирования их организационной структуры.

Ранее, 26 сентября, главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский объявил о создании нового рода войск в составе Воздушных сил – Войск беспилотных систем ПВО. Уже 7 октября Верховная Рада должна рассмотреть соответствующий законопроект.

По словам Вениславского, будущие украинские космические силы могут быть построены по образцу британской модели. Такой формат позволит совместить спутниковые технологии, разведку и коммуникационные системы для усиления обороноспособности страны.

Напомним, украинская научно-фантастическая драма "Ты - космос" одержала победу на одном из самых известных фестивалей жанрового кино в Центральной Европе - "FUTURE GATE FESTIVAL".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война космос оборона Вооруженные силы Украины технологии спутник Министерство обороны
В Донецкой области украинские военные провели уникальную эвакуацию в 20 метрах от позиций россиян
15 октября 2025, 17:29
Население Украины ежегодно сокращается на 300 тысяч
15 октября 2025, 14:48
Украина повторно атаковала нефтяной терминал в Феодосии: повреждены 16 резервуаров
15 октября 2025, 10:52
Все новости »
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
В Житомирской области 55-летний мужчина присвоил 700 тысяч гривен на ремонте котельных
15 октября 2025, 20:20
Эксвладельца известной торговой сети обвиняют в присвоении государственной земли
15 октября 2025, 20:20
Враг обстрелял Шосткинщину на Сумщине: ранены 35-летний мужчина и 47-летняя женщина
15 октября 2025, 20:11
В Киевской области 59-летний мужчина повесил свою собаку: дело направлено в суд
15 октября 2025, 19:56
На Буковине заместитель мэра помогал мужчинам незаконно пересекать границу
15 октября 2025, 19:49
На Львовщине будут судить мужчину за незаконную вырубку леса более чем на 90 тыс. грн
15 октября 2025, 19:44
Двое жителей Ровно задержаны за сбыт каннабиса стоимостью 7,5 млн грн
15 октября 2025, 19:30
Священник из Тернопольской области разработал мобильное приложение для покаяния
15 октября 2025, 19:29
Мужчину из Ивано-Франковска осудили на 6 лет за контрабанду наркотиков в пенитенциарное учреждение
15 октября 2025, 19:15
Дания выделила более 170 миллионов долларов украинским военным
15 октября 2025, 19:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »