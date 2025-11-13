В Україну йде потепління: де і коли підвищиться температура

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Найближчими днями в Україні потепліє. Найвищою завтра очікується температура повітря у західних областях, вдень там буде +10…+14 градусів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, на на решті території України протягом дня 14 листопада очікується +7…+12 градусів.

"Уважно. Буде у п'ятницю рвучким південно-західний вітер, часом до 7-14 метрів за секунду, закутуйтесь щільніше і не затримуйтеся під вікнами багатоповерхівок", – зауважила вона.

У Києві 14-го листопада – без опадів, поривчатий вітер та вдень близько +10 градусів.

Як повідомлялось, 13 листопада прояснення можливі лише в західних областях України. На решті території – щільна хмарність, місцями невеликі дощі.