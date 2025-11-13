12:50  13 листопада
В Україну йде потепління: де і коли підвищиться температура
07:43  13 листопада
Стрілянина у Києві: поліція перевіряє повідомлення про напад на жінку
08:25  13 листопада
На Рівненщині з початку року – 3199 ДТП: 95 загиблих і сотні травмованих
13 листопада 2025, 10:48

Сирський спростував контроль росіян над Покровськом

13 листопада 2025, 10:48
Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗС України
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіяни не контролюють Покровськ і не взяли українські війська в оточення

Про це він повідомив за результатами поїздки на Покровський напрямок, передає RegioNews.

За словами Сирського, стабілізація обстановки в районі Покровсько-Мирноградської операції залежить від злагодженості дій органів управління та підрозділів ЗСУ.

Покровський напрямок залишається ключовим у контексті наступу ворога, де фіксують найбільшу кількість щоденних штурмових дій і зосереджено значну частину його угруповання.

Українські оборонці продовжують поступово брати під контроль визначені райони, підтримувати логістичні шляхи та організовувати евакуацію поранених, ведучи активну боротьбу з малими штурмовими групами противника та знищуючи легку ворожу техніку.

Також триває пошук та знищення ворога на прилеглому Очеретинському напрямку: за останній тиждень у результаті пошуково-ударних дій очищено 7,4 км² території Покровського району.

Сирський наголосив, що про контроль росіян над містом або оточення українських підрозділів не йдеться.

Нагадаємо, російські пропагандистські канали розповсюджують фейкове відео, на якому нібито зображені поранені українські військові, що виходять із Покровська Донецької області.

Раніше видання The Wall Street Journal писало, що РФ може бути на межі свого найбільшого територіального здобутку за останні два роки – захоплення міста Покровськ на Донеччині. Там росіяни зосередили величезне угрупування.

