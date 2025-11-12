14:24  12 ноября
Завтра в Украине ожидается до +13 градусов: где будет теплее всего
12:50  12 ноября
СБУ предотвратила серию терактов в Киеве
12:38  12 ноября
Погибшему фермеру из Херсонской области присвоили звание Героя Украины
12 ноября 2025, 18:45

Отключение света 13 ноября: в Укрэнерго объявили графики ограничений

12 ноября 2025, 18:45
Фото из открытых источников
В Украине в четверг продолжатся ограничения электроэнергии. Причина – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

Отмечается, что время и объем применения ограничений будут следующими:

  • Графики почасовых отключений: с 00:00 до 23:59 – объемом от 2 до 4 очередей;
  • Графики ограничения мощности: с 00:00 до 23:59 для промышленных потребителей.

При этом энергетики призывают украинцев бережно потреблять электроэнергию. Время и объем ограничений может изменяться: украинцам советуют следить за информацией на официальных страницах облэнерго.

Напомним, что сейчас в Украине на фоне российских ударов по энергообъектам в Украине снова стали часто вводить ограничения. Также ранее эксперты говорили, что на следующий год в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию для населения. В частности, это объясняют необходимостью восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры.

Скандал с генераторами в Киеве: в детсадах жалуются на холод и отсутствие горячей пищи во время блекаутов
12 ноября 2025, 18:13
Из-за ударов РФ без света остались более 27 тысяч потребителей в трех областях - Минэнерго
12 ноября 2025, 15:59
Украинцы могут зарабатывать на собственных генераторах: Минцифры запустило новую инициативу
10 ноября 2025, 17:54
В Чернигове женщину обманули более чем на 73 тысячи гривен: в чем опасность "легкого заработка"
12 ноября 2025, 19:44
Суд оправдал российского военного по делу о мародерстве в Бородянке Киевской области
12 ноября 2025, 19:28
На трассе Киев – Чоп произошло ДТП: перекрыта одна полоса движения
12 ноября 2025, 19:07
Суд взял под стражу Лесю Устименко по делу о хищении Энергоатома
12 ноября 2025, 19:00
Безуглая призвала Зеленского уволить Ермака после "пленок Миндича"
12 ноября 2025, 18:58
На Днепропетровщине россияне обстреляли несколько громад: тяжело ранен 56-летний мужчина
12 ноября 2025, 18:48
Самолеты-разведчики, ударные дроны и бомберы на цифровой связи: Минцифра готовит технологический ответ на новые вызовы фронта
12 ноября 2025, 18:38
Устал и умоляет расторжение брака: в Ровенской области мужчина подал в суд, чтобы развестись
12 ноября 2025, 18:22
На Хмельнитчине осудили военнослужащего, который нетрезвый сбил велосипедиста
12 ноября 2025, 18:17
