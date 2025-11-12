Фото из открытых источников

В Украине в четверг продолжатся ограничения электроэнергии. Причина – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

Отмечается, что время и объем применения ограничений будут следующими:

Графики почасовых отключений: с 00:00 до 23:59 – объемом от 2 до 4 очередей;

Графики ограничения мощности: с 00:00 до 23:59 для промышленных потребителей.

При этом энергетики призывают украинцев бережно потреблять электроэнергию. Время и объем ограничений может изменяться: украинцам советуют следить за информацией на официальных страницах облэнерго.

Напомним, что сейчас в Украине на фоне российских ударов по энергообъектам в Украине снова стали часто вводить ограничения. Также ранее эксперты говорили, что на следующий год в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию для населения. В частности, это объясняют необходимостью восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры.