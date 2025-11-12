14:24  12 листопада
Завтра в Україні очікується до +13 градусів: де буде найтепліше
12:50  12 листопада
СБУ запобігла серії терактів у Києві
12:38  12 листопада
Загиблому фермеру із Херсонщини присвоїли звання Героя України
12 листопада 2025, 18:45

Відключення світла 13 листопада: в Укренерго оголосили графіки обмежень

12 листопада 2025, 18:45
Фото з відкритих джерел
В Україні у четвер продовжаться обмеження електроенергії. Причина – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

Зазначається, що час та обсяг застосування обмежень будуть такими:

  • Графіки погодинних відключень: з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг;
  • Графіки обмеження потужності: з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

При цьому енергетики закликають українців ощадливо споживати електроенергію. Час та обсяг обмежень можуть змінюватися: українцям радять стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго.

Нагадаємо, що зараз в Україні на тлі російських ударів по енергооб'єктах в Україні знову стали часто запроваджувати обмеження. Також раніше експерти говорили про те, що наступного року в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію для населення. Зокрема, це пояснюють необхідністю відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.

Укрэнерго електроенергія відключення світла
