В следующем году в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию

иллюстративное фото: из открытых источников

В 2026 году в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию, учитывая высокие потребности в восстановлении энергетической инфраструктуры

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Нацбанка.

В НБУ считают, что со стабилизацией экономической ситуации в стране тарифы на отдельные коммунальные услуги будут постепенно приближаться к рыночно обоснованным уровням.

По словам специалистов, в 2026 году прогнозируется частичное повышение цен на электроэнергию для населения, что связано с необходимостью восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры.

В Нацбанке ожидают, что в четвертом квартале 2025 года и начале 2026 года экономика будет работать в условиях дефицита электроэнергии на уровне 4-6%.

Ранее специалисты предупреждали, что нынешняя зима может стать одной из самых сложных из-за целенаправленных ударов россиян по энергетической инфраструктуре Украины. Самый вероятный сценарий предполагает график "4 на 2": четыре часа без света, два – со светом.