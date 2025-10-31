16:12  31 октября
Россияне обстреляли Херсон, есть жертвы
15:04  31 октября
На Закарпатье с начала 2025 года в ЕС сбежали 15 пограничников
14:38  31 октября
Начало ноября удивит аномальной погодой: синоптикиня пообещала украинцам сюрпризы
31 октября 2025, 15:40

В следующем году в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию

31 октября 2025, 15:40
иллюстративное фото: из открытых источников
В 2026 году в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию, учитывая высокие потребности в восстановлении энергетической инфраструктуры

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Нацбанка.

В НБУ считают, что со стабилизацией экономической ситуации в стране тарифы на отдельные коммунальные услуги будут постепенно приближаться к рыночно обоснованным уровням.

По словам специалистов, в 2026 году прогнозируется частичное повышение цен на электроэнергию для населения, что связано с необходимостью восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры.

В Нацбанке ожидают, что в четвертом квартале 2025 года и начале 2026 года экономика будет работать в условиях дефицита электроэнергии на уровне 4-6%.

Ранее специалисты предупреждали, что нынешняя зима может стать одной из самых сложных из-за целенаправленных ударов россиян по энергетической инфраструктуре Украины. Самый вероятный сценарий предполагает график "4 на 2": четыре часа без света, два – со светом.

31 октября 2025
