В следующем году в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию
В 2026 году в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию, учитывая высокие потребности в восстановлении энергетической инфраструктуры
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Нацбанка.
В НБУ считают, что со стабилизацией экономической ситуации в стране тарифы на отдельные коммунальные услуги будут постепенно приближаться к рыночно обоснованным уровням.
По словам специалистов, в 2026 году прогнозируется частичное повышение цен на электроэнергию для населения, что связано с необходимостью восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры.
В Нацбанке ожидают, что в четвертом квартале 2025 года и начале 2026 года экономика будет работать в условиях дефицита электроэнергии на уровне 4-6%.
Ранее специалисты предупреждали, что нынешняя зима может стать одной из самых сложных из-за целенаправленных ударов россиян по энергетической инфраструктуре Украины. Самый вероятный сценарий предполагает график "4 на 2": четыре часа без света, два – со светом.