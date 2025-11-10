Украинцы могут зарабатывать на собственных генераторах: Минцифры запустило новую инициативу

Министерство цифровой трансформации Украины объявило о старте проекта, позволяющего владельцам генераторов зарабатывать деньги, обеспечивая работу базовых станций мобильных операторов во время отключения электроэнергии

Об этом сообщает Минцифры, передает RegioNews.

Гражданам, которые подключат свои генераторы к мобильным вышкам в периоды блекаутов, будут выплачивать от 110 до 140 гривен в час работы оборудования. Это составляет ориентировочно 1320–1720 грн за 12 часов.

К участию в программе могут присоединиться физические лица, ФЛП и юридические лица, обладающие генераторами мощностью от 7,2 кВт. Владельцы самостоятельно обеспечивают заправку и техническое обслуживание генераторов, а операторы мобильной связи платят арендную компенсацию в зависимости от объема потребленной электроэнергии и системы налогообложения.

Цель инициативы — обеспечить стабильную мобильную связь даже во время длительных блэкаутов, когда базовые станции остаются без питания.

Присоединиться к проекту можно, обратившись на горячую линию Минцифры.

Напомним, что сейчас в Украине на фоне российских ударов по энергообъектам в Украине снова стали часто вводить ограничения. Также ранее эксперты говорили о том, что на следующий год в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию для населения. В частности, это объясняют необходимостью восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры.