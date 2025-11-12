14:24  12 ноября
12 ноября 2025, 15:59

Из-за ударов РФ без света остались более 27 тысяч потребителей в трех областях - Минэнерго

12 ноября 2025, 15:59
Из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины без электроснабжения остаются более 27 тысяч потребителей в трех областях

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

"Атаки России на энергетическую инфраструктуру не прекращаются. За прошедшие сутки враг снова нанес удары дронами по энергообъектам в нескольких областях, что повлекло повреждение оборудования и временные обесточивания. Большинство потребителей уже заживлены", — отметили в ведомстве.

По данным Минэнерго, без света остаются:

  • Одесская область - более 12 тысяч абонентов,
  • Днепропетровская область - около 8,6 тысячи,
  • Запорожская область - примерно 6,5 тысяч потребителей.

Ситуация остается сложной в прифронтовых и приграничных регионах. Восстановительные работы продолжаются там, где это позволяет ситуация безопасности.

В большинстве областей действуют графики почасовых отключений – от двух до четырех очередей, а также ограничение потребления для промышленности и бизнеса.

Минэнерго призывает граждан рационально пользоваться электроэнергией, особенно в часы пиковой нагрузки – утром и вечером.

Напомним, ночью 11 ноября враг массированно атаковал юг Одесской области ударными беспилотниками. В результате вражеских ударов повреждены энергообъекты и депо "Укрзализныци".

война отключения света
