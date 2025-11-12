14:24  12 ноября
Самолеты-разведчики, ударные дроны и бомберы на цифровой связи: Минцифра готовит технологический ответ на новые вызовы фронта

12 ноября 2025, 18:38
Кластер Brave1 в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации и отечественными производителями развивает ряд беспилотных систем и дронов, которые должны усилить способности Вооруженных Сил Украины наносить точные и массовые удары по приоритетным целям

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, передает RegioNews.

По результатам последнего раунда полевых испытаний под влиянием средств радиоэлектронной борьбы более 10 украинских производителей успешно подтвердили работу своих разработок. В рамках тестов проверялись разные классы платформ — эффективные самолеты-камикадзе, разведывательные БПЛА и "бомберы" с цифровым каналом связи, способные действовать на десятки километров от линии фронта.

"Мы поддерживаем производителей технической экспертизой, грантовым финансированием и полевыми тестами, чтобы идеи быстро превращались в боеспособные системы", - отметил Федоров.

По его словам, такой комплексный подход позволяет повысить оперативные возможности подразделений и адаптировать технику к реальным условиям ведения боевых действий, в частности, в условиях активного применения РЭБ противником.

Представители Brave1 отмечают, что главными задачами проекта являются ускоренное тестирование систем в реальных условиях, обеспечение производственной масштабируемости и интеграция современных цифровых протоколов связи. Это обязано обеспечить высшую устойчивость каналов управления и передачи данных даже при наличии помех.

Новые платформы, по заявлениям разработчиков, направлены на поражение логистических узлов, штабов и вражеской техники на значительной глубине операционной зоны. Однако в отчетах подчеркивают, что подробные технические характеристики и тактические процедуры не раскрываются из соображений безопасности.

Министерство цифровой трансформации продолжает координировать программу поддержки производителей – от инженерной экспертизы до финансовой помощи и сертификации. По словам Федорова, государство готово способствовать масштабированию успешных образцов на серийном производстве и их интеграции в систему обороны.

Эксперты отмечают, что развитие адаптированных к РЭС платформ является одним из приоритетов технологического ответа на современные угрозы. Коммерческие и государственные инициативы, объединяющие финансирование, тестирование и оперативную обратную связь от фронта, позволяют быстрее закрывать критические потребности в технике.

Минцифра и кластер Brave1 планируют продолжить цикл испытаний и расширять круг поддерживаемых производителей, чтобы обеспечить украинским подразделениям доступ к надежным и массово доступным беспилотным решениям.

