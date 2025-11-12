14:24  12 листопада
Завтра в Україні очікується до +13 градусів: де буде найтепліше
12:50  12 листопада
СБУ запобігла серії терактів у Києві
12:38  12 листопада
Загиблому фермеру із Херсонщини присвоїли звання Героя України
12 листопада 2025, 18:38

Літаки-розвідники, ударні дрони та бомбери на цифровому зв’язку: Мінцифра готує технологічну відповідь на нові виклики фронту

12 листопада 2025, 18:38
Кластер Brave1 у співпраці з Міністерством цифрової трансформації та вітчизняними виробниками розвиває низку безпілотних систем і дронів, що мають посилити здатності Збройних Сил України завдавати точних і масових ударів по пріоритетних цілях

Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, передає RegioNews.

За результатами останнього раунду польових випробувань під впливом засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) понад 10 українських виробників успішно підтвердили роботу своїх розробок. У межах тестів перевірялися різні класи платформ — ефективні літаки-камікадзе, розвідувальні БпЛА та "бомбери" з цифровим каналом зв’язку, які здатні діяти на десятки кілометрів від лінії фронту.

"Ми підтримуємо виробників технічною експертизою, грантовим фінансуванням та польовими тестами, щоб ідеї швидко перетворювалися на боєздатні системи", — зазначив Федоров.

За його словами, такий комплексний підхід дозволяє підвищити оперативні можливості підрозділів і адаптувати техніку до реальних умов ведення бойових дій, зокрема в умовах активного застосування РЕБ противником.

Представники Brave1 наголошують, що головні завдання проєкту — прискорене тестування систем у реальних умовах, забезпечення виробничої масштабованості та інтеграція сучасних цифрових протоколів зв’язку. Це має забезпечити високу стійкість каналів управління та передачі даних навіть за наявності перешкод.

Нові платформи, за заявами розробників, орієнтовані на ураження логістичних вузлів, штабів та ворожої техніки на значній глибині операційної зони. Однак у звітах підкреслюють, що детальні технічні характеристики і тактичні процедури не розкриваються з міркувань безпеки.

Міністерство цифрової трансформації продовжує координувати програму підтримки виробників — від інженерної експертизи до фінансової допомоги і сертифікації. За словами Федорова, держава готова сприяти масштабуванню успішних зразків на серійне виробництво та їхній інтеграції в систему оборони.

Експерти відзначають, що розвиток адаптованих до РЕБ платформ є одним із пріоритетів технологічної відповіді на сучасні загрози. Комерційні та державні ініціативи, які поєднують фінансування, тестування та оперативний зворотний зв’язок від фронту, дозволяють швидше закривати критичні потреби в техніці.

Мінцифра і кластер Brave1 планують продовжити цикл випробувань та розширювати коло підтримуваних виробників, щоб забезпечити українським підрозділам доступ до надійних і масово доступних безпілотних рішень.

Мінцифри літак дрон
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
07 серпня 2025
