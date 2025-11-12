Германия поставляет Украине боевые дроны, похожие российский "Ланцет"
Немецкая компания Helsing наращивает производство боевого дрона HX-2 и поставляет его в Украину
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание Defense Express.
Успешные испытания и планы серийного производства делают эту модель одним из самых заметных конкурентов на рынке тактических БПЛА.
По данным отрасли, Украина оформила два заказа на суммарно 10 000 единиц HX-2, а Helsing планирует довести выпуск до 2500 дронов в месяц.
Такой объем указывает на переход проекта в стадию массового производства и быструю интеграцию в логистику фронта.
Отмечается, что во время сравнительных испытаний в Германии HX-2 оказался единственным аппаратом из трех производителей, последовательно достигавшего цели – 17 успешных пусков подряд.
Компания в течение двух лет проводила еженедельные полеты по 30 единиц, отрабатывая систему и конструкцию, что, по мнению аналитиков, объясняет высокую долю удачных результатов.
Технические характеристики HX-2
Дрон способен поражать цели на дистанции до 100 км, развивает скорость до 220 км/ч, имеет массу около 12 кг, а боевые части весят до 4 кг.
Аппарат оснащен четырьмя двигателями и средствами автономной навигации, включая работу без GNSS через сопоставление карт и изображений. При этом оператор подтверждает поражение цели перед атакой.
Напомним, правительство Дании и парламентский комитет по обороне согласовали 28-й пакет военной помощи для Украины на сумму около 217 миллионов долларов.