HX-2 от Helsing Фото: Defense Express

Немецкая компания Helsing наращивает производство боевого дрона HX-2 и поставляет его в Украину

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание Defense Express.

Успешные испытания и планы серийного производства делают эту модель одним из самых заметных конкурентов на рынке тактических БПЛА.

По данным отрасли, Украина оформила два заказа на суммарно 10 000 единиц HX-2, а Helsing планирует довести выпуск до 2500 дронов в месяц.

Такой объем указывает на переход проекта в стадию массового производства и быструю интеграцию в логистику фронта.

Отмечается, что во время сравнительных испытаний в Германии HX-2 оказался единственным аппаратом из трех производителей, последовательно достигавшего цели – 17 успешных пусков подряд.

Компания в течение двух лет проводила еженедельные полеты по 30 единиц, отрабатывая систему и конструкцию, что, по мнению аналитиков, объясняет высокую долю удачных результатов.

Технические характеристики HX-2

Дрон способен поражать цели на дистанции до 100 км, развивает скорость до 220 км/ч, имеет массу около 12 кг, а боевые части весят до 4 кг.

Аппарат оснащен четырьмя двигателями и средствами автономной навигации, включая работу без GNSS через сопоставление карт и изображений. При этом оператор подтверждает поражение цели перед атакой.

