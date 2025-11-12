14:24  12 листопада
Завтра в Україні очікується до +13 градусів: де буде найтепліше
12:50  12 листопада
СБУ запобігла серії терактів у Києві
12:38  12 листопада
Загиблому фермеру із Херсонщини присвоїли звання Героя України
12 листопада 2025, 17:59

РФ поширює ШІ-відео нібито виходу українських військових із Покровська — Генштаб

12 листопада 2025, 17:59
Російські пропагандистські канали розповсюджують фейкове відео, на якому нібито зображені поранені українські військові, що виходять із Покровська Донецької області

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

У Генштабі зазначили, що верифікація ролика за допомогою спеціального програмного забезпечення показала: відео створене за допомогою штучного інтелекту. Про це свідчать не природна мова, "плаваючі" у повітрі ноші та нереалістичні деталі — зокрема, "зайві" ноги у деяких військових.

Крім того, інформація, яку поширюють російські ресурси, про нібито здачу в полон 25 військових 38-ї бригади морської піхоти, є фейковою, підкреслили у Генштабі.

"Це чергова інформаційно-психологічна операція ворога, спрямована на підрив довіри до Збройних Сил України та деморалізацію суспільства", — наголосили у відомстві.

Раніше видання The Wall Street Journal писало, що РФ може бути на межі свого найбільшого територіального здобутку за останні два роки — захоплення міста Покровськ на Донеччині. Там росіяни зосередили величезне угрупування.

