19 марта 2026, 16:45

Нардепку из Тернопольщины, которая выбрасывала деньги через забор, приговорили к 2 годам лишения свободы

иллюстративное фото: из открытых источников
Высший антикоррупционный суд признал виновными в получении 11,3 тыс. долларов за пересечение границы народную депутатку Людмилу Марченко и ее помощницу и приговорил каждую к двум годам лишения свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию судебного заседания.

По решению суда народная депутат признана виновной в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины. Ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на три года.

Ее помощницу суд признал виновной по таким же статьям и назначил наказание 2 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в организациях, деятельность которых связана с оформлением разрешений гражданам на выезд из Украины сроком на три года.

Ранее Людмила Марченко, разоблаченная на взятке, объяснила, почему пыталась избавиться от денег, когда к ней пришли детективы Национального антикоррупционного бюро Украины. Она заявила, что деньги, которые она пыталась выбросить через забор, принесла на хранение ее помощница Анастасия Колесник.

13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
