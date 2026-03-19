Нардепку из Тернопольщины, которая выбрасывала деньги через забор, приговорили к 2 годам лишения свободы

Высший антикоррупционный суд признал виновными в получении 11,3 тыс. долларов за пересечение границы народную депутатку Людмилу Марченко и ее помощницу и приговорил каждую к двум годам лишения свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию судебного заседания.

По решению суда народная депутат признана виновной в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины. Ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на три года.

Ее помощницу суд признал виновной по таким же статьям и назначил наказание 2 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в организациях, деятельность которых связана с оформлением разрешений гражданам на выезд из Украины сроком на три года.

Ранее Людмила Марченко, разоблаченная на взятке, объяснила, почему пыталась избавиться от денег, когда к ней пришли детективы Национального антикоррупционного бюро Украины. Она заявила, что деньги, которые она пыталась выбросить через забор, принесла на хранение ее помощница Анастасия Колесник.