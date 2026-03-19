Украине главное не стать жертвой конфликта на Ближнем Востоке

Позиция стран Европы (и не только их) очень ограниченно помогать США в войне на Ближнем Востоке вполне понятна

иллюстративное фото: из открытых источников

Есть здесь, правда, кроме объективных факторов и эмоциональные – слишком много делал (а еще больше говорил) Дональд Трамп, разрушая союзы. Но, несмотря ни на что, такая позиция невмешательства будет иметь свои последствия. Именно это оскорбление на партнеров действительно задело глубоко Дональда Трампа и подтолкнет его к решениям, которые будут разрушать трансатлантическое единство. Здесь Украине главное не стать жертвой конфликта, который россияне уже сейчас пытаются максимально углубить.

