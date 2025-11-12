08:21  12 листопада
Не розрахувався за поїздку: на Рівненщині водій таксі поранив ножем пасажира
08:13  12 листопада
На Львівщині перекинувся шкільний автобус: є постраждалі
20:58  11 листопада
В Україні суттєво зросли ціни на продукти: Держстат назвав цифру
UA | RU
UA | RU
12 листопада 2025, 07:29

Данія підсилює Україну: новий пакет військової допомоги на $217 млн

12 листопада 2025, 07:29
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Уряд Данії та парламентський комітет з оборони узгодили 28-й пакет військової допомоги для України на суму приблизно 217 мільйонів доларів

Про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Міністерство оборони Данії, передає RegioNews.

Новий пакет включає додаткове фінансування "данської моделі" – програми спільного виробництва зброї в Україні – у розмірі 100 мільйонів крон.

Ще понад 370 мільйонів крон спрямують на ініціативу PURL, яка передбачає закупівлю американського озброєння для України, а 80 мільйонів крон – на закупівлю пального через Агенцію НАТО з підтримки та постачання (NSPA).

"За допомогою цього пакета ми забезпечимо Україні низку вирішальних бойових можливостей у найближчі місяці завдяки "данській моделі" та ініціативі PURL", – заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Нагадаємо, НАТО планує виділити Україні $60 мільярдів на підтримку в 2026 році. Допомога Альянсу включає в себе не лише фінансові ресурси, а й передачу сучасної техніки, зброї та інші форми військової і гуманітарної допомоги, що є важливими для боротьби з агресією Росії.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна Данія допомога військова допомога зброя війна Росія
Втрати ворога: ЗСУ за добу ліквідували ще 1000 окупантів
12 листопада 2025, 07:09
Окупанти просунулися на Запоріжжі: захоплено три населені пункти – Сирський
12 листопада 2025, 07:07
Українські військові здаються у полон в Покровську, тому що утримувати позиції нереально – ЗМІ
11 листопада 2025, 19:44
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Росіяни атакують Харків: у місті пролунали вибухи
12 листопада 2025, 09:26
Операція "Мідас": підсумки по гарячих слідах
12 листопада 2025, 08:58
Сили ППО знешкодили 90 російських дронів, які вночі атакували Україну
12 листопада 2025, 08:57
Нічна атака на Одесу: пошкоджена багатоповерхівка
12 листопада 2025, 08:51
В Україні планують карати за розголошення наслідків обстрілів
12 листопада 2025, 08:45
Герман Галущенко відсторонений від обов'язків міністра юстиції
12 листопада 2025, 08:31
На Вінниччині судитимуть посадовців ЗСУ за розтрату коштів на закупівлях
12 листопада 2025, 08:28
Не розрахувався за поїздку: на Рівненщині водій таксі поранив ножем пасажира
12 листопада 2025, 08:21
На Львівщині перекинувся шкільний автобус: є постраждалі
12 листопада 2025, 08:13
Росіяни вдарили по трьох районах Дніпропетровщини: пошкоджено підприємства та будинки, загинув чоловік
12 листопада 2025, 07:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »