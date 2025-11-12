Данія підсилює Україну: новий пакет військової допомоги на $217 млн

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Уряд Данії та парламентський комітет з оборони узгодили 28-й пакет військової допомоги для України на суму приблизно 217 мільйонів доларів

Про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Міністерство оборони Данії, передає RegioNews.

Новий пакет включає додаткове фінансування "данської моделі" – програми спільного виробництва зброї в Україні – у розмірі 100 мільйонів крон.

Ще понад 370 мільйонів крон спрямують на ініціативу PURL, яка передбачає закупівлю американського озброєння для України, а 80 мільйонів крон – на закупівлю пального через Агенцію НАТО з підтримки та постачання (NSPA).

"За допомогою цього пакета ми забезпечимо Україні низку вирішальних бойових можливостей у найближчі місяці завдяки "данській моделі" та ініціативі PURL", – заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Нагадаємо, НАТО планує виділити Україні $60 мільярдів на підтримку в 2026 році. Допомога Альянсу включає в себе не лише фінансові ресурси, а й передачу сучасної техніки, зброї та інші форми військової і гуманітарної допомоги, що є важливими для боротьби з агресією Росії.