РФ стягує 150 тис. військових до Донеччини: Путін готує "вирішальний маневр" у Покровську
Росія направила до Покровська та навколишніх районів Донеччини близько 150 тис. військових для підготовки вирішального наступального маневру, спрямованого на захоплення всієї області
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю New York Post, передає RegioNews.
За його словами, концентрація військ та техніки свідчить про намір РФ активізувати операції на Донеччині найближчим часом. Українська сторона продовжує зміцнювати оборону та відстежує пересування окупантів.
Раніше ми писали про те, що росіяни мають просування у Вовчанську на Харківщині. Саме місто Вовчанськ внаслідок бойових дій практично повністю зруйноване.
