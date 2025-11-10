19:59  10 листопада
Росіяни прорвали кордон на Харківщині
17:39  10 листопада
На Україну насувається циклон з дощами і похолоданням
15:59  10 листопада
У Києві ДБР викрило правоохоронців, які намагались перепродати квартиру померлої людини
UA | RU
UA | RU
10 листопада 2025, 21:16

РФ стягує 150 тис. військових до Донеччини: Путін готує "вирішальний маневр" у Покровську

10 листопада 2025, 21:16
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Росія направила до Покровська та навколишніх районів Донеччини близько 150 тис. військових для підготовки вирішального наступального маневру, спрямованого на захоплення всієї області

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю New York Post, передає RegioNews.

За його словами, концентрація військ та техніки свідчить про намір РФ активізувати операції на Донеччині найближчим часом. Українська сторона продовжує зміцнювати оборону та відстежує пересування окупантів.

Раніше ми писали про те, що росіяни мають просування у Вовчанську на Харківщині. Саме місто Вовчанськ внаслідок бойових дій практично повністю зруйноване.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Донецька область наступ російська армія Путін
ТЕС "Центренерго" відновлюють після російських ударів
10 листопада 2025, 20:51
Армія РФ просувається у Запорізькій області – Deepstate
10 листопада 2025, 20:31
Росіяни прорвали кордон на Харківщині
10 листопада 2025, 19:59
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Правоохоронці затримали підозрюваного у привласненні активів НПЗ на майже 6 млрд грн
10 листопада 2025, 21:56
Відомий в Україні виробник залізної руди зупинив виробництво через російські обстріли
10 листопада 2025, 21:47
На Прикарпатті затримали чоловіка, який "замінував" адмінбудівлю
10 листопада 2025, 21:45
У Києві 15-річного хлопця побили лопатою - відео
10 листопада 2025, 21:32
Затримали українських військових, які торгували боєприпасами: що відомо
10 листопада 2025, 21:25
Саркозі звільнили з в’язниці після 20 днів ув’язнення: колишній президент Франції перебуватиме під наглядом
10 листопада 2025, 21:17
Зеленський відреагував на корупційний скандал в "Енергоатомі"
10 листопада 2025, 21:05
У Харкові підлітка затримали за підпали на залізниці: хотів "легких грошей"
10 листопада 2025, 20:55
ТЕС "Центренерго" відновлюють після російських ударів
10 листопада 2025, 20:51
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Тарас Загородній
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »