ТЭС "Центрэнерго" возобновляется после российских ударов
После российских атак на энергетическую инфраструктуру ТЭС "Центрэнерго" уже начали восстанавливать
Об этом сообщила министерша энергетики Светлана Гринчук, передает RegioNews.
"Действительно были повреждения. Коллеги уже приступили к восстановлению и ремонту. Не будем разглашать планируемые успехи, но работа по восстановлению ведется", — отметила Гринчук.
В энергосистеме остается дефицит, однако энергетики смогли оперативно отремонтировать оборудование, где это возможно. Благодаря этому масштабы отключений электроэнергии снизились.
Напомним, что сейчас в Украине на фоне российских ударов по энергообъектам в Украине снова стали часто вводить ограничения. Также ранее эксперты говорили о том, что на следующий год в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию для населения. В частности, это объясняют необходимостью восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры.