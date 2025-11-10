ТЭС "Центрэнерго" возобновляется после российских ударов

Об этом сообщила министерша энергетики Светлана Гринчук, передает RegioNews.

"Действительно были повреждения. Коллеги уже приступили к восстановлению и ремонту. Не будем разглашать планируемые успехи, но работа по восстановлению ведется", — отметила Гринчук.

В энергосистеме остается дефицит, однако энергетики смогли оперативно отремонтировать оборудование, где это возможно. Благодаря этому масштабы отключений электроэнергии снизились.

Напомним, что сейчас в Украине на фоне российских ударов по энергообъектам в Украине снова стали часто вводить ограничения. Также ранее эксперты говорили о том, что на следующий год в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию для населения. В частности, это объясняют необходимостью восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры.