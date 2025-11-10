19:59  10 ноября
Россияне прорвали границу в Харьковской области
17:39  10 ноября
На Украину надвигается циклон с дождями и похолоданием
15:59  10 ноября
В Киеве ГБР разоблачило правоохранителей, пытавшихся перепродать квартиру умершего человека
10 ноября 2025, 19:59

Россияне прорвали границу в Харьковской области

10 ноября 2025, 19:59
иллюстративное фото: из открытых источников
В районе Бологовки на Харьковщине противник снова пересек государственную границу. Событие прошло почти незамеченным в СМИ

Как передает RegioNews, об этом сообщил основатель спецподразделения KRAKEN Константин Немичев.

По его словам, вдоль части линии границы существует так называемая "буферная зона" – около 5 километров, где нет постоянного присутствия ни наших войск, ни противника. Именно этим активно пользуется Россия.

Кроме того, россияне недавно немного продвинулись в самом Волчанске.

"В планах России есть план соединить группировку в Волчанске и Двухлетней. Вышеперечисленные действия могут быть элементом подготовки к новым наступательным операциям. На мой взгляд, если противнику не удастся взять Купянск, он, скорее всего, переключит свои силы именно на это направление. Нужно действовать и укреплять оборону, пока есть время", – отметил он.

Ранее мы писали о том, что у россиян есть продвижение в Волчанске на Харьковщине. Сам город Волчанск в результате боевых действий практически полностью разрушен.

