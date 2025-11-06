Россияне имеют продвижение в Волчанске Харьковской области

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм-канал "ШО НА ФРОНТІ?".

Как отмечается, на данном направлении россияне продолжают расширять плацдарм.

"Никаких мер или изменений в данном направлении не принимается. Если в ближайшее время не будет сделан анализ данной проблемы, противник будет в окрестностях города Харьков", – говорится в сообщении.

Отметим, город Волчанск в результате боевых действий разрушен практически полностью.

Напомним, на днях в Харьковской области российские захватчики убили двух мирных людей, державших в руках белый флаг. Инцидент произошел возле села Кругляковка Купянского района.