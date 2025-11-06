Россияне имеют продвижение в Волчанске Харьковской области
Также армия РФ продвинулась возле населенных пунктов Синельниково, Вильча, Лиман на Северо-Слобожанском направлении
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм-канал "ШО НА ФРОНТІ?".
Как отмечается, на данном направлении россияне продолжают расширять плацдарм.
"Никаких мер или изменений в данном направлении не принимается. Если в ближайшее время не будет сделан анализ данной проблемы, противник будет в окрестностях города Харьков", – говорится в сообщении.
Отметим, город Волчанск в результате боевых действий разрушен практически полностью.
Напомним, на днях в Харьковской области российские захватчики убили двух мирных людей, державших в руках белый флаг. Инцидент произошел возле села Кругляковка Купянского района.
Харьковщина укрепляет партнерство со Словакией: в фокусе – медицина и образованиеВсе новости »
06 ноября 2025, 13:00В Харьковской области судили подростка, который насиловал малолетних братьев и сестру
06 ноября 2025, 11:50Из-за вражеских обстрелов на Харьковщине без света более 8 тысяч абонентов
06 ноября 2025, 09:17
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Рынок сливочного масла "штормит": что в Украине происходит с ценами
06 ноября 2025, 23:00В Чехии со здания парламента сняли украинское знамя это сделал новоизбранный спикер Томио Окамура
06 ноября 2025, 22:36"Даже стыдно сказать": певец Павел Зибров признался, были ли у него с женой ссоры из-за ревности
06 ноября 2025, 22:30"А, может, я уже беременна": солистка группы KAZKA Александра Зарицкая намекнула на изменения в личной жизни
06 ноября 2025, 22:00В Фастове пьяный водитель влетел в магазин
06 ноября 2025, 21:58Мать нашла сына мертвым: в Закарпатье мужчина убил брата
06 ноября 2025, 21:50Известная песня Сердючки наделала шум в России: дошло до извинений
06 ноября 2025, 21:2912 тысяч евро за "поездку" за границу: на Прикарпатье разоблачили новую схему для уклонистов
06 ноября 2025, 21:25В Днепропетровской области "кол-зона" осталась без подготовки – нет ни сеток, ни фортификаций, ни подразделений
06 ноября 2025, 21:24
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все блоги »