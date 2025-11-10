19:59  10 ноября
Россияне прорвали границу в Харьковской области
На Украину надвигается циклон с дождями и похолоданием
В Киеве ГБР разоблачило правоохранителей, пытавшихся перепродать квартиру умершего человека
10 ноября 2025, 15:10

Графики отключений света останутся до конца отопительного сезона, - нардеп Нагорняк

10 ноября 2025, 15:10
Графики отключений электроэнергии будут действовать в Украине как минимум до завершения отопительного сезона

Об этом заявил член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк, передает RegioNews .

По его словам, невзирая на усилия энергетиков и частичное восстановление энергосистемы после российских атак, дефицит электроэнергии все еще остается существенным. Поэтому плановые графики отключений вынужденно продолжат действовать.

"Мы понимаем, что система работает в сверхсложных условиях. Веерные отключения — это вынужденный шаг для сохранения стабильности энергоснабжения. По нашим прогнозам такие графики будут оставаться по крайней мере до конца отопительного сезона", — отметил Нагорняк.

Нардеп подчеркнул, что энергетики работают над увеличением производства электроэнергии и привлечением дополнительной помощи от международных партнеров. В то же время украинцев призвали и дальше экономно потреблять электроэнергию, особенно в вечерние часы пиковой нагрузки.

Напомним, что сейчас в Украине на фоне российских ударов по энергообъектам в Украине снова стали часто вводить ограничения. Также ранее эксперты говорили о том, что на следующий год в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию для населения. В частности, это объясняют необходимостью восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры.

