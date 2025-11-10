Графіки відключень світла залишаться до кінця опалювального сезону, — нардеп Нагорняк

Про це заявив член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк, передає RegioNews.

За його словами, попри зусилля енергетиків і часткове відновлення енергосистеми після російських атак, дефіцит електроенергії все ще залишається суттєвим. Саме тому планові графіки відключень вимушено продовжать діяти.

"Ми розуміємо, що система працює в надскладних умовах. Віялові відключення — це вимушений крок для збереження стабільності енергопостачання. За нашими прогнозами, такі графіки залишатимуться принаймні до кінця опалювального сезону", — зазначив Нагорняк.

Нардеп також підкреслив, що енергетики працюють над збільшенням виробництва електроенергії та залученням додаткової допомоги від міжнародних партнерів. Водночас українців закликали й надалі економно споживати електроенергію, особливо у вечірні години пікового навантаження.

Нагадаємо, що зараз в Україні на тлі російських ударів по енергооб'єктах в Україні знову стали часто запроваджувати обмеження. Також раніше експерти говорили про те, що наступного року в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію для населення. Зокрема, це пояснюють необхідністю відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.