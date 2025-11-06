19:59  06 ноября
В результате атаки на Днепр повреждена многоэтажка, есть пострадавшие
17:15  06 ноября
В Киевской области суд оправдал российского оккупанта, которого обвиняли в мародерстве
16:22  06 ноября
Завтра в Украине без осадков и до +16
06 ноября 2025, 20:57

Харьковщина готовит мобильную связь к зимним блекаутам, — Синегубов

06 ноября 2025, 20:57
В Харьковской области усиливают телекоммуникационную инфраструктуру, чтобы обеспечить стабильную мобильную связь осенью и зимой — несмотря на российские обстрелы и возможные длительные отключения электроэнергии

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает RegioNews.

Во время совещания с председателем областного совета Татьяной Егоровой-Луценко, представителями мобильных операторов и руководителями общин согласовали ключевые шаги подготовки к зиме:

  • оснащение базовых станций резервными источниками питания;
  • улучшение технического обслуживания телекоммуникационных сетей;
  • координацию с общинами использования альтернативных источников энергии для объектов связи.

"Мы работаем на опережение, чтобы жители Харьковщины могли оставаться на связи и получать важную информацию при любых условиях", - подчеркнул Синегубов.

По его словам, подготовительные работы продолжаются во всех районах области, в частности в прифронтовых общинах, где стабильность связи критически важна для безопасности людей.

Напомним, ранее эксперты говорили о том, что на следующий год в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию для населения. В частности, это объясняют необходимостью восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры.

