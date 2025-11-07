Фото из открытых источников

В Украине продолжается ограничение электроэнергии на фоне российских ударов по энергетическим объектам. Энергетики предупредили граждан о графиках на 8 ноября

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

В субботу, 8 ноября, будут применяться ограничения потребления во всех регионах Украины. В Укрэнерго сообщили, что время и объем применения ограничений будет таким:

Графики почасовых отключений – с 08:00 до 21:00 – объемом от 1 до 2 очередей;

Графики ограничения мощности – с 07:00 до 22:00 – для промышленных потребителей.

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", - призывают граждан.

Напомним, ранее эксперты говорили, что на следующий год в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию для населения. В частности, это объясняют необходимостью восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры.