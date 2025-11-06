В Ивано-Франковске взорвалась зарядная станция в офисе: есть раненые
В Ивано-Франковске произошел взрыв зарядной станции прямо в одном из офисных помещений
Об инциденте сообщают местные Telegram-каналы, передает RegioNews.
По предварительным данным, взрыв вызвал возгорание, в результате чего пострадали два человека. Их с травмами доставили в больницу.
На месте происшествия работают спасатели и милиционеры. Причины взрыва устанавливаются.
Напомним, в понедельник, 3 ноября, около 19:40 на спецлинию полиции позвонил неизвестный житель Тернопольщины и заявил, что планирует взорвать себя. Прибывшие на место происшествия правоохранители пытались успокоить мужчину, но он все же взорвал себя.
