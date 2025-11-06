Полицейский из Киева украл более 16 млн грн арестованных средств и скрылся: его задержали в Ровенской области

Государственное бюро расследований сообщило, что начальник Дарницкого управления Национальной полиции Киева Юрий Рыбянский похитил около 16 миллионов гривен арестованных средств, за сохранность которых был ответственным

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает RegioNews.

Утром 6 ноября правоохранитель скрылся вместе с деньгами, после чего его объявили в розыск. Впоследствии Рыбянского задержали в Ровенской области, при нем нашли похищенные средства.

Полицейский присвоил $330 000, €35 000 и более 600 000 гривен, что составляет в общей сложности более 16 миллионов гривен.

В ДБР открыли уголовное производство. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Харькове судили бывшего правоохранителя, вмешавшегося в процесс мобилизации его знакомого. На суде мужчина признал свою вину и раскаялся. Его приговорили к 5 годам лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года.