19:59  06 ноября
В результате атаки на Днепр повреждена многоэтажка, есть пострадавшие
17:15  06 ноября
В Киевской области суд оправдал российского оккупанта, которого обвиняли в мародерстве
16:22  06 ноября
Завтра в Украине без осадков и до +16
06 ноября 2025, 17:03

Полицейский из Киева украл более 16 млн грн арестованных средств и скрылся: его задержали в Ровенской области

06 ноября 2025, 17:03
Государственное бюро расследований сообщило, что начальник Дарницкого управления Национальной полиции Киева Юрий Рыбянский похитил около 16 миллионов гривен арестованных средств, за сохранность которых был ответственным

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает RegioNews.

Утром 6 ноября правоохранитель скрылся вместе с деньгами, после чего его объявили в розыск. Впоследствии Рыбянского задержали в Ровенской области, при нем нашли похищенные средства.

Полицейский присвоил $330 000, €35 000 и более 600 000 гривен, что составляет в общей сложности более 16 миллионов гривен.

В ДБР открыли уголовное производство. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Харькове судили бывшего правоохранителя, вмешавшегося в процесс мобилизации его знакомого. На суде мужчина признал свою вину и раскаялся. Его приговорили к 5 годам лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года.

31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
