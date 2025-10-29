16:15  29 октября
В Тернополе мужчина пытался откупиться, чтобы его не везли в ТЦК
13:22  29 октября
На Прикарпатье выпало почти метр снега
09:15  29 октября
В Донецкой области дрон РФ атаковал журналистку: украинский военный его сбил
29 октября 2025, 18:54

В Княжичах женщина ударила полицейского палкой: что стало причиной

29 октября 2025, 18:54
В селе Княжичи Броварского района задержана женщина, подозреваемая в нападении на работника полиции. Во время конфликта она ударила полицейского палкой по голове, причинив телесные повреждения

Об этом сообщили в правоохранительных органах, передает RegioNews.

Инцидент произошел 29 октября во время проведения профилактических мероприятий. По данным полиции, местный житель отказался предоставить военно-учетные документы, что привело к спору между жителями, полицейскими и военнослужащими. Именно во время конфликта женщина напала на милиционера.

По факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за насилие в отношении работника правоохранительного органа.

Санкция статьи – до 5 лет лишения свободы. В настоящее время продолжается досудебное расследование, в ходе которого устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Руководство полиции Киевской области проверяет, соблюдали ли полицейские законные процедуры во время проведения мероприятий. Правоохранители продолжают выяснять детали конфликта и проверяют подозреваемого по всем обстоятельствам дела.

Напомним, в Луцке мужчина взял в заложники детей своей бывшей, заявив, что якобы обменяет их на отсрочку от службы.

Киев нападение полицейский
