В селе Княжичи Броварского района задержана женщина, подозреваемая в нападении на работника полиции. Во время конфликта она ударила полицейского палкой по голове, причинив телесные повреждения

Об этом сообщили в правоохранительных органах, передает RegioNews.

Инцидент произошел 29 октября во время проведения профилактических мероприятий. По данным полиции, местный житель отказался предоставить военно-учетные документы, что привело к спору между жителями, полицейскими и военнослужащими. Именно во время конфликта женщина напала на милиционера.

По факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за насилие в отношении работника правоохранительного органа.

Санкция статьи – до 5 лет лишения свободы. В настоящее время продолжается досудебное расследование, в ходе которого устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Руководство полиции Киевской области проверяет, соблюдали ли полицейские законные процедуры во время проведения мероприятий. Правоохранители продолжают выяснять детали конфликта и проверяют подозреваемого по всем обстоятельствам дела.

