Поліцейський із Києва вкрав понад 16 млн грн арештованих коштів і втік: його затримали на Рівненщині

Державне бюро розслідувань повідомило, що начальник Дарницького управління Національної поліції Києва Юрій Рибянський викрав близько 16 мільйонів гривень арештованих коштів, за збереження яких був відповідальним

Про це повідомляє ZN.UA із посиланням на джерела у правоохоронних органах, передає RegioNews.

Вранці 6 листопада правоохоронець зник разом із грошима, після чого його оголосили в розшук. Згодом Рибянського затримали на Рівненщині, при ньому знайшли викрадені кошти.

Поліцейський привласнив $330 000, €35 000 і понад 600 000 гривень, що загалом становить понад 16 мільйонів гривень.

У ДБР відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Харкові судили колишнього правоохоронця, який втрутився в процес мобілізації його знайомого. На суді чоловік визнав свою провину та розкаявся. Його приговорили до 5 років позбавлення волі, звільнивши від відбуття покарання з іспитовим строком 3 роки.