Фото: Нацполиция

18-летняя девушка из Днепропетровщины вместе с 12-летней сообщницей ограбила пожилую женщину в Виннице. Они обокрали ее, перед этим якобы попросив помощи

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

73-летняя пенсионерка рассказала стражам порядка, к ней пришли незнакомые девушки. Они попросили помощи, а именно что-то поесть. Женщина согласилась им помочь, а после ухода она заметила, что ее сбережения исчезли. Подростки украли 10 тысяч гривен, 500 долларов, золотые украшения и другие ценности.

Стало известно, что 18-летняя девушка и ее 12-летняя сообщница приехали в Винницу специально для ограбления. Сейчас старшую девушку, оказавшуюся причастной к преступлению, задержали. Решается вопрос об уведомлении о подозрении. За такое преступление предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы.

