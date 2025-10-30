17:43  30 октября
Россияне атаковали телебашню в центре Чернигова
17:35  30 октября
На Полтавщине в ТЦК произошла стрельба, есть раненые
17:27  30 октября
В Киеве на почте взорвалась посылка
30 октября 2025, 17:55

Просили помощи и еды: подростки из Днепропетровщины ограбили пенсионерку в Виннице

30 октября 2025, 17:55
Фото: Нацполиция
18-летняя девушка из Днепропетровщины вместе с 12-летней сообщницей ограбила пожилую женщину в Виннице. Они обокрали ее, перед этим якобы попросив помощи

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

73-летняя пенсионерка рассказала стражам порядка, к ней пришли незнакомые девушки. Они попросили помощи, а именно что-то поесть. Женщина согласилась им помочь, а после ухода она заметила, что ее сбережения исчезли. Подростки украли 10 тысяч гривен, 500 долларов, золотые украшения и другие ценности.

Стало известно, что 18-летняя девушка и ее 12-летняя сообщница приехали в Винницу специально для ограбления. Сейчас старшую девушку, оказавшуюся причастной к преступлению, задержали. Решается вопрос об уведомлении о подозрении. За такое преступление предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области полицейские задержали мужчину, который обокрал кладбище. Правоохранители задокументировали 19 фактов краж металлических мемориальных табличек, закрепленных на памятниках, и некоторых элементов из металлических ограждений.

Задушил во время ссоры: на Волыни мужчина убил собственную жену
30 октября 2025, 18:20
В Кременчуге мужчина открыл огонь по военнослужащим ТЦК
30 октября 2025, 18:19
Зеленский подписал законы, продолжающие военное положение и мобилизацию
30 октября 2025, 18:10
В Ладыжине Винницкой области объявили трехдневный траур за девочкой, которую убили россияне
30 октября 2025, 17:59
Россияне атаковали телебашню в центре Чернигова
30 октября 2025, 17:43
На Полтавщине в ТЦК произошла стрельба, есть раненые
30 октября 2025, 17:35
В Киеве на почте взорвалась посылка
30 октября 2025, 17:27
Известный украинский сайт оштрафован почти на 5 млн грн: какая причина
30 октября 2025, 16:59
Эксмеру Одессы Труханову хотят изменить меру пресечения
30 октября 2025, 16:39
