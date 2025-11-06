Дроны атаковали Костромскую ГРЭС в РФ – взрывы на одной из крупнейших электростанций окупантов

Фото: соцсети

В городе Волгореченск Костромской области ночью прогремели мощные взрывы – дроны атаковали Костромскую ГРЭС, третью по мощности тепловую электростанцию России

Об этом пишут местные СМИ, передает RegioNews.

По данным российского издания Astra, жители Волгореченска слышали несколько сильных взрывов и видели огненное зарево над станцией.

В соцсетях появились фото и видео с последствиями удара.

Губернатор Костромской области Сергей Сытников заявил, что силы ПВО якобы "отразили атаку", однако признал "последствия на объектах энергетической инфраструктуры". В то же время, по его словам, электроснабжение региона "не нарушено".

Справка: Костромская ГРЭС расположена на берегу Волги в 350 километрах от Москвы. Ее мощность составляет около 3,6 гигаватта, что делает станцию одной из ключевых в российской энергосистеме.

Как известно, накануне дроны атаковали энергетические объекты во Владимирской, Орловской и Курской областях России.

Напомним, недавно Силы обороны нанесли огневое поражение по инфраструктуре "РН-Туапсинский НПЗ" в Краснодарском крае РФ.