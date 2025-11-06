Дрони атакували Костромську ДРЕС у РФ – вибухи на одній із найбільших електростанцій окупантів

Фото: соцмережі

У місті Волгореченськ Костромської області вночі пролунали потужні вибухи – дрони атакували Костромську ДРЕС, третю за потужністю теплову електростанцію Росії

Про це пишуть міцеві ЗМІ, передає RegioNews.

За даними російського видання Astra, мешканці Волгореченська чули кілька сильних вибухів і бачили вогняну заграву над станцією.

У соцмережах з'явилися фото та відео з наслідками удару.

Губернатор Костромської області Сергій Ситников заявив, що сили ППО нібито "відбили атаку", проте визнав "наслідки на об'єктах енергетичної інфраструктури". Водночас, за його словами, електропостачання регіону "не порушено".

Довідка: Костромська ДРЕС розташована на березі Волги за 350 кілометрів від Москви. Її потужність становить близько 3,6 гігавата, що робить станцію однією з ключових у російській енергосистемі.

Як відомо, напередодні дрони також атакували енергетичні об’єкти у Володимирській, Орловській та Курській областях Росії.

Нагадаємо, нещодавно Сили оборони завдали вогневого ураження по інфраструктурі "РН-Туапсинський НПЗ" у Краснодарському краї РФ.