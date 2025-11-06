08:10  06 листопада
Інформаційна втома: майже половина українців уникає новин про війну
08:24  06 листопада
Бійка між дітьми в Полтаві: 11-річного хлопчика побили в дендропарку
07:37  06 листопада
На Прикарпатті дві людини отруїлися чадним газом
UA | RU
UA | RU
06 листопада 2025, 08:53

Дрони атакували Костромську ДРЕС у РФ – вибухи на одній із найбільших електростанцій окупантів

06 листопада 2025, 08:53
Читайте также на русском языке
Фото: соцмережі
Читайте также
на русском языке

У місті Волгореченськ Костромської області вночі пролунали потужні вибухи – дрони атакували Костромську ДРЕС, третю за потужністю теплову електростанцію Росії

Про це пишуть міцеві ЗМІ, передає RegioNews.

За даними російського видання Astra, мешканці Волгореченська чули кілька сильних вибухів і бачили вогняну заграву над станцією.

У соцмережах з'явилися фото та відео з наслідками удару.

Губернатор Костромської області Сергій Ситников заявив, що сили ППО нібито "відбили атаку", проте визнав "наслідки на об'єктах енергетичної інфраструктури". Водночас, за його словами, електропостачання регіону "не порушено".

Довідка: Костромська ДРЕС розташована на березі Волги за 350 кілометрів від Москви. Її потужність становить близько 3,6 гігавата, що робить станцію однією з ключових у російській енергосистемі.

Як відомо, напередодні дрони також атакували енергетичні об’єкти у Володимирській, Орловській та Курській областях Росії.

Нагадаємо, нещодавно Сили оборони завдали вогневого ураження по інфраструктурі "РН-Туапсинський НПЗ" у Краснодарському краї РФ.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ дрони ТЕС електростанція пожежа вибухи ЗСУ Сили оборони
Мінус 1170 окупантів та 15 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога
06 листопада 2025, 07:15
Російський порт Туапсе зупинив експорт палива після атак українських дронів – Reuters
05 листопада 2025, 18:41
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
У Запоріжжі викрили дезертира, який налагодив канал втечі військових за кордон
06 листопада 2025, 09:24
Сили ППО знешкодили 108 зі 135 російських дронів, які вночі атакували Україну
06 листопада 2025, 09:11
На Вінниччині рятувальники дістали з водойми тіло чоловіка
06 листопада 2025, 08:57
На Львівщині викрили чотирьох лікарів, які оформили фіктивний діагноз для уникнення мобілізації
06 листопада 2025, 08:49
Ґвалтував дітей та створював порнографію: на Вінниччині засудили таксиста
06 листопада 2025, 08:40
На Київщині вночі під час пожежі загинув чоловік
06 листопада 2025, 08:28
Бійка між дітьми в Полтаві: 11-річного хлопчика побили в дендропарку
06 листопада 2025, 08:24
Світ гойдається між крайнощами: популізм стає новою політичною нормою
06 листопада 2025, 08:12
Інформаційна втома: майже половина українців уникає новин про війну
06 листопада 2025, 08:10
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »