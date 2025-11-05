Фото: Splash247

Украинские дроны повредили инфраструктуру российского порта Туапсе, из-за чего экспорт топлива временно приостановлен. Нефтеперерабатывающий завод в порту также остановил работу

Об этом сообщает "Reuters", передает RegioNews.

Атака произошла 2 ноября и вызвала пожар в порту, а по меньшей мере одно судно получило повреждения. Украина подтвердила удары по Туапсе как часть усилий по подрыву экономических возможностей России из-за поражения ее энергетической инфраструктуры.

Контролируемый "Роснефтью" нефтеперерабатывающий завод, экспортирующий большую часть продукции, временно приостановил переработку сырой нефти. Мощность завода составляет около 240 тысяч баррелей в день и производит нефть, дизельное топливо, мазут и вакуумный газойль с высоким содержанием серы.

До нападения Туапсе планировалось увеличить экспорт нефтепродуктов в ноябре. Завод поставляет продукцию преимущественно на экспорт в Китай, Малайзию, Сингапур и Турцию. Во время атаки три танкера, стоявших для загрузки, были отведены на якорь неподалеку от порта.

