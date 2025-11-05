17:35  05 ноября
05 ноября 2025, 18:41

Российский порт Туапсе остановил экспорт топлива после атак украинских дронов - Reuters

05 ноября 2025, 18:41
Фото: Splash247
Украинские дроны повредили инфраструктуру российского порта Туапсе, из-за чего экспорт топлива временно приостановлен. Нефтеперерабатывающий завод в порту также остановил работу

Об этом сообщает "Reuters", передает RegioNews.

Атака произошла 2 ноября и вызвала пожар в порту, а по меньшей мере одно судно получило повреждения. Украина подтвердила удары по Туапсе как часть усилий по подрыву экономических возможностей России из-за поражения ее энергетической инфраструктуры.

Контролируемый "Роснефтью" нефтеперерабатывающий завод, экспортирующий большую часть продукции, временно приостановил переработку сырой нефти. Мощность завода составляет около 240 тысяч баррелей в день и производит нефть, дизельное топливо, мазут и вакуумный газойль с высоким содержанием серы.

До нападения Туапсе планировалось увеличить экспорт нефтепродуктов в ноябре. Завод поставляет продукцию преимущественно на экспорт в Китай, Малайзию, Сингапур и Турцию. Во время атаки три танкера, стоявших для загрузки, были отведены на якорь неподалеку от порта.

Ранее сообщалось, украинские силы нанесли удар по одному из ключевых нефтеперерабатывающих заводов России.В результате атаки пострадала инфраструктура морского торгового порта Туапсе.

