16:25  04 ноября
В Тернопольской области мужчина подорвал себя гранатой
15:18  04 ноября
В Харькове таксиста оштрафовали на 5100 грн за отказ обслуживать на украинском языке
13:50  04 ноября
Завтра в Украине ожидается до +17 градусов, местами пройдут небольшие дожди
04 ноября 2025, 15:51

Молодежь получит 12-месячную отсрочку от мобилизации: ВР приняла законопроект за основу

04 ноября 2025, 15:51
Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, предусматривающий предоставление 12-месячной отсрочки от мобилизации для молодых людей в возрасте 18-25 лет, отслуживших год по контракту. Законопроект касается резервистов, уже прошедших службу и продолжающих выполнять свои обязанности после этого периода.

Соответствующий проект закона опубликован на сайте парламента, передает RegioNews.

Согласно новым изменениям, молодые резервисты смогут завершить свои учения, реализовать карьерные планы или восстановить семейную жизнь без необходимости срочной мобилизации. Отсрочка предоставляется в год после завершения контрактной службы, что дает определенную гибкость в планировании личных дел.

Ключевые моменты законопроекта:

  • Отсрочка касается лиц в возрасте 18-25 лет, отслуживших контрактный год.
  • После отсрочки резервисты должны быть готовы к мобилизации в случае необходимости.
  • Законопроект направлен на поддержку молодежи и обеспечение ее стабильности в этот сложный период.

Это решение поддерживает баланс между обороноспособностью страны и интересами граждан, позволяя молодым людям продолжить свой путь в гражданской жизни, одновременно сохраняя готовность к исполнению воинского долга.

Напомним, с 1 ноября в Украине начинает действовать новая система оформления отсрочок от мобилизации, которая позволит подавать заявления через Центры предоставления административных услуг (ЦНАП).

Ранее также сообщалось, что у Резерв+ теперь есть отсрочка для родителей, самостоятельно воспитывающих ребенка. Таким образом, уже доступны 10 типов онлайн-отсрочок.

31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
