Молодь отримає 12-місячну відстрочку від мобілізації: ВР прийняла законопроєкт за основу

Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт, що передбачає надання 12-місячної відстрочки від мобілізації для молодих людей віком 18-25 років, які відслужили рік за контрактом. Законопроєкт стосується резервістів, які вже пройшли службу і продовжать виконувати свої обов'язки після цього періоду

Відповідний проєкт закону опубліковано на сайті парламенту, передає RegioNews.

Згідно з новими змінами, молоді резервісти матимуть можливість завершити свої навчання, реалізувати кар'єрні плани або відновити сімейне життя без необхідності термінової мобілізації. Відстрочка надається на рік після завершення контрактної служби, що дає певну гнучкість у плануванні особистих справ.

Ключові моменти законопроєкту:

Відстрочка стосується осіб віком 18-25 років, які відслужили контрактний рік.

Після відстрочки, резервісти повинні бути готові до мобілізації в разі потреби.

Законопроєкт спрямований на підтримку молоді та забезпечення її стабільності у цей складний період.

Це рішення підтримує баланс між обороноздатністю країни та інтересами громадян, дозволяючи молодим людям продовжити свій шлях у цивільному житті, одночасно зберігаючи готовність до виконання військового обов'язку.

Нагадаємо, з 1 листопада в Україні починає діяти нова система оформлення відстрочок від мобілізації, яка дозволить подавати заяви через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Раніше також повідомлялося, що у Резерв+ тепер є відстрочка для батьків, які самостійно виховують дитину. Таким чином вже доступні 10 типів онлайн-відстрочок.