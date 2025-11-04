16:25  04 листопада
На Тернопільщині чоловік підірвав себе гранатою
15:18  04 листопада
У Харкові таксиста оштрафували на 5100 грн за відмову обслуговувати українською мовою
13:50  04 листопада
Завтра в Україні очікується до +17 градусів, подекуди пройдуть невеликі дощі
UA | RU
UA | RU
04 листопада 2025, 15:51

Молодь отримає 12-місячну відстрочку від мобілізації: ВР прийняла законопроєкт за основу

04 листопада 2025, 15:51
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт, що передбачає надання 12-місячної відстрочки від мобілізації для молодих людей віком 18-25 років, які відслужили рік за контрактом. Законопроєкт стосується резервістів, які вже пройшли службу і продовжать виконувати свої обов'язки після цього періоду

Відповідний проєкт закону опубліковано на сайті парламенту, передає RegioNews.

Згідно з новими змінами, молоді резервісти матимуть можливість завершити свої навчання, реалізувати кар'єрні плани або відновити сімейне життя без необхідності термінової мобілізації. Відстрочка надається на рік після завершення контрактної служби, що дає певну гнучкість у плануванні особистих справ.

Ключові моменти законопроєкту:

  • Відстрочка стосується осіб віком 18-25 років, які відслужили контрактний рік.
  • Після відстрочки, резервісти повинні бути готові до мобілізації в разі потреби.
  • Законопроєкт спрямований на підтримку молоді та забезпечення її стабільності у цей складний період.

Це рішення підтримує баланс між обороноздатністю країни та інтересами громадян, дозволяючи молодим людям продовжити свій шлях у цивільному житті, одночасно зберігаючи готовність до виконання військового обов'язку.

Нагадаємо, з 1 листопада в Україні починає діяти нова система оформлення відстрочок від мобілізації, яка дозволить подавати заяви через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Раніше також повідомлялося, що у Резерв+ тепер є відстрочка для батьків, які самостійно виховують дитину. Таким чином вже доступні 10 типів онлайн-відстрочок.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
відтермінування мобілізація
Скандальний київський пункт ТЦК на ДВРЗ розформовано – нардеп
04 листопада 2025, 12:56
Повісток стане більше: ТЦК можуть отримати доступ до баз податкової
03 листопада 2025, 17:37
В Україні чоловіків у розшуку тепер можна бронювати на оборонних підприємствах
03 листопада 2025, 12:25
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Зеленський звинуватив Орбана у підтримці Путіна
04 листопада 2025, 19:31
Перешкоджання діяльності ЗСУ: в Одесі жінку засудили через TikTok-відео
04 листопада 2025, 18:40
Українські військові відбили понад два десятки ворожих атак на Покровському напрямку
04 листопада 2025, 18:34
Шахраї виманили 40 тисяч гривень у жителя Тернопільщини під приводом участі у неіснуючій програмі
04 листопада 2025, 18:19
На Полтавщині "бізнесвумен" продавала військовому довідку за 6 тисяч доларів
04 листопада 2025, 18:15
Чернігів досі не має реального резерву палива для генераторів: начальник МВА про недоліки у підготовці до можливого блекауту
04 листопада 2025, 18:14
Бив по різних частинах тіла: у Львові чоловік жорстоко побив свою тещу під час сварки
04 листопада 2025, 17:55
Серце вже не билось: у Харковській області медики врятували життя жінки
04 листопада 2025, 17:35
У Києві оновили графіки відключень світла: з'явилися нові обмеження для деяких абонентів
04 листопада 2025, 17:27
У Тернопільській області багатодітний батько підірвав себе гранатою після суперечки із дружиною
04 листопада 2025, 17:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Ігор Луценко
Вадим Денисенко
Валерій Пекар
Всі блоги »