В Украине мужчин в розыске теперь можно бронировать на оборонных предприятиях
Президент Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий временно бронировать военнообязанных на предприятиях критической инфраструктуры и оборонных заводах во время военного положения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Верховной Рады.
Согласно документу военнообязанные бронируются на 45 дней с момента подписания трудового договора. Закон также определяет:
- бронирование работников предприятий ОПК возможно раз в год;
- оно не освобождает от ответственности в случае нарушений военного учета;
- максимальный срок испытания при приеме на работу на предприятия ОПК – 45 дней;
- работодатель имеет право уволить работника, если он не устранил нарушение военного учета в срок.
Документ расширяет возможности бронирования для военнообязанных, работающих на критически важных предприятиях, учреждениях и организациях. К этой категории относятся:
- Не имеют должным образом оформленных военно-учетных документов.
- Вообще не состоят на военном учете.
- Не уточнили свои персональные данные.
- Состоятся в розыске из-за нарушения правил военного учета или законодательства об обороне и мобилизации.
Напомним, ранее сообщалось, что мужчинам, не состоящим на учете в ТЦК или состоящих в розыске, разрешат получить бронь. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в парламенте.
