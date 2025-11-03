В Украине мужчин в розыске теперь можно бронировать на оборонных предприятиях

Иллюстративное фото: из открытых источников

Президент Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий временно бронировать военнообязанных на предприятиях критической инфраструктуры и оборонных заводах во время военного положения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Согласно документу военнообязанные бронируются на 45 дней с момента подписания трудового договора. Закон также определяет:

бронирование работников предприятий ОПК возможно раз в год;

оно не освобождает от ответственности в случае нарушений военного учета;

максимальный срок испытания при приеме на работу на предприятия ОПК – 45 дней;

работодатель имеет право уволить работника, если он не устранил нарушение военного учета в срок.

Документ расширяет возможности бронирования для военнообязанных, работающих на критически важных предприятиях, учреждениях и организациях. К этой категории относятся:

Не имеют должным образом оформленных военно-учетных документов. Вообще не состоят на военном учете. Не уточнили свои персональные данные. Состоятся в розыске из-за нарушения правил военного учета или законодательства об обороне и мобилизации.

Напомним, ранее сообщалось, что мужчинам, не состоящим на учете в ТЦК или состоящих в розыске, разрешат получить бронь. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в парламенте.